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  4. Игорь ГОРБАЧ: «Заря сейчас совсем не там, где должна быть»
Украина. Премьер лига
09 декабря 2023, 09:11 |
138
0

Игорь ГОРБАЧ: «Заря сейчас совсем не там, где должна быть»

Нападающий луганчан – о предстоящем матче с «Кривбассом»

09 декабря 2023, 09:11 |
138
0
Игорь ГОРБАЧ: «Заря сейчас совсем не там, где должна быть»
ФК Заря. Игорь Горбач

В 17-м туре Vbet Лиги луганская «Заря» встретится с «Кривбассом». Нападающий луганчан Игорь Горбач поделился мнением по поводу выступлений команды в текущем сезоне, а также ожиданиями от предстоящего матча в интервью пресс-службе УПЛ.

— Игорь, сейчас погодные условия оказывают существенное влияние на качество игры. Есть ли у вас какие-то секреты, как справиться с этим?

— Да, погода не очень футбольная. Секретов нет, но можно растереться согревающей мазью, а также надеть термобелье.

«Кривбасс» в последних турах не выглядел так мощно, как еще месяц назад: тяжелые победы над «Александрией» и «Минаем». Видите ли в этом плюс для вашей команды перед грядущей игрой?

— «Кривбасс» хоть и не так уверенно победил, но ключевое слово «победил». Поэтому команда все еще на ходу, и нам нужно приложить максимум усилий для положительного результата в этой игре.

— У вас этой осенью непростой календарь: чемпионат и еврокубки. Как вы себя чувствуете физически?

— Переезды дают о себе знать, но в последней игре против «Руха» мы выполнили очень большой объем работы. Хотя до этого матча мы провели две очень сложные игры в еврокубках. Потому я считаю, что физически мы хорошо готовы.

– Вам удалось забить в Лиге конференций. С чем можно сравнить ощущение от забитого гола в еврокубках?

– Это нереальная эйфория. Такие эмоции не поддаются сравнению.

— Турнирное положение «Зари» сейчас не очень радует болельщиков. Что вы хотели бы сказать им перед последними матчами этого года?

– Не хочу искать оправданий. Да, «Заря» сейчас совсем не там, где должна быть, и разочарование болельщиков понятно. Хочу сказать, чтобы они не переставали верить в нас, потому что в команде нет безразличных, и это беспокоит каждого игрока. Я уверен, что следующие матчи будут совсем другими.

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Источник УПЛ
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