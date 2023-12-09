Одноклубник Зинченко: «Сделаю все, чтобы стать лучшим центрбеком в мире»

22-летний центральный защитник «Арсенала» и сборной Франции Вильям Салиба поделился амбициозными планами на свою карьеру.

«Я понимаю, что мне предстоит еще много работы, чтобы улучшить свою игру, но я нахожусь в благоприятной среде для развития. Так что я отдам все силы, чтобы однажды стать лучшим центральным защитником в мире», – поделился одноклубник Зинченко в интервью изданию The Guardian.

Отметим, что Салиба выступает за «Арсенал» с 2022 года, вернувшись из аренды в «Марселе». В нынешнем сезоне на его счету 21 матч и 1 забитый мяч за «канониров» во всех турнирах.

