РОНАЛДУ – о 1200-м матче в карьере: «Мы еще не закончили!»

Матч против «Аль-Рияда» (4:1) в чемпионате Саудовской Аравии стал для португальца Криштиану Роналду особенным.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» провел юбилейный, 1200-й, матч на профессиональном уровне.

«Еще три очка в копилку! Благодарен всем моим партнерам по команде, которые помогли мне достичь отметки в 1200 матчей. Что за путешествие! Но мы еще не закончили!» – написал 38-летний футболист на своей странице в Instagram.