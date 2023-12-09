Саудовская Аравия09 декабря 2023, 08:18 |
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РОНАЛДУ – о 1200-м матче в карьере: «Мы еще не закончили!»
Португалец поблагодарил партнеров по команде
09 декабря 2023, 08:18 |
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Матч против «Аль-Рияда» (4:1) в чемпионате Саудовской Аравии стал для португальца Криштиану Роналду особенным.
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» провел юбилейный, 1200-й, матч на профессиональном уровне.
«Еще три очка в копилку! Благодарен всем моим партнерам по команде, которые помогли мне достичь отметки в 1200 матчей. Что за путешествие! Но мы еще не закончили!» – написал 38-летний футболист на своей странице в Instagram.
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