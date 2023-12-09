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  4. РОНАЛДУ – о 1200-м матче в карьере: «Мы еще не закончили!»
Саудовская Аравия
09 декабря 2023, 08:18 |
127
0

РОНАЛДУ – о 1200-м матче в карьере: «Мы еще не закончили!»

Португалец поблагодарил партнеров по команде

09 декабря 2023, 08:18 |
127
0
РОНАЛДУ – о 1200-м матче в карьере: «Мы еще не закончили!»
ФК Аль-Наср. Криштиану Роналду

Матч против «Аль-Рияда» (4:1) в чемпионате Саудовской Аравии стал для португальца Криштиану Роналду особенным.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» провел юбилейный, 1200-й, матч на профессиональном уровне.

«Еще три очка в копилку! Благодарен всем моим партнерам по команде, которые помогли мне достичь отметки в 1200 матчей. Что за путешествие! Но мы еще не закончили!» – написал 38-летний футболист на своей странице в Instagram.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Рияд
Источник Instagram
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