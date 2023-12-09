Пропустил гол и сделал 4 сейва. Названа оценка Трубина за матч Бенфики

8 декабря состоялся матч 13-го тура чемпионата Португалии между командами «Бенфика» и «Фаренсе». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.6 баллов.

Помимо пропущенного гола, Трубин сделал 4 сейва.

Лучшим игроком матча стал голкипер гостей Мариу Рикарду Силва Велью (9.4), который совершил 13 сейвов.

Оценки WhoScored за матч Бенфика – Фаренсе – 1:1