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  4. Пропустил гол и сделал 4 сейва. Названа оценка Трубина за матч Бенфики
Португалия
09 декабря 2023, 00:15 |
470
0

Пропустил гол и сделал 4 сейва. Названа оценка Трубина за матч Бенфики

«Орлы» сыграли вничью с «Фаренсе» со счетом 1:1

09 декабря 2023, 00:15 |
470
0
Пропустил гол и сделал 4 сейва. Названа оценка Трубина за матч Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

8 декабря состоялся матч 13-го тура чемпионата Португалии между командами «Бенфика» и «Фаренсе». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.6 баллов.

Помимо пропущенного гола, Трубин сделал 4 сейва.

Лучшим игроком матча стал голкипер гостей Мариу Рикарду Силва Велью (9.4), который совершил 13 сейвов.

Оценки WhoScored за матч Бенфика – Фаренсе – 1:1

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Фаренсе Бенфика Анатолий Трубин лучший игрок WhoScored чемпионат Португалии по футболу
Источник Sport.ua
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