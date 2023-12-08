Другие новости08 декабря 2023, 23:17 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 декабря
Важные события во всех видах спорта
08 декабря 2023, 23:17 |
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В субботу, 9 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
14:30 Кристал Пэлас – Ливерпуль
17:00 Манчестер Юнайтед – Борнмут
17:00 Шеффилд Юнайтед – Брентфорд
17:15 Бетис – Реал Мадрид
19:30 Астон Вилла – Арсенал
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