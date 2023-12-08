ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 декабря

В субботу, 9 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:30 Кристал Пэлас – Ливерпуль

6.43 – 4.63 – 1.55

17:00 Манчестер Юнайтед – Борнмут

1.61 – 4.68 – 5.60

17:00 Шеффилд Юнайтед – Брентфорд

4.58 – 3.86 – 1.86

17:15 Бетис – Реал Мадрид

4.37 – 4.03 – 1.86

19:30 Астон Вилла – Арсенал

3.50 – 3.89 – 2.12