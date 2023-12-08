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08 декабря 2023, 23:17 |
56
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 декабря

Важные события во всех видах спорта

08 декабря 2023, 23:17 |
56
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 9 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:30 Кристал Пэлас – Ливерпуль

Favbet 6.43 – 4.63 – 1.55

17:00 Манчестер Юнайтед – Борнмут

Favbet 1.61 – 4.68 – 5.60

17:00 Шеффилд Юнайтед – Брентфорд

Favbet 4.58 – 3.86 – 1.86

17:15 Бетис – Реал Мадрид

Favbet 4.37 – 4.03 – 1.86

19:30 Астон Вилла – Арсенал

Favbet 3.50 – 3.89 – 2.12

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Источник Sport.ua
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