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  4. АРТЕТА – об эмоциях при праздновании гола: «Не перестану»
Англия
08 декабря 2023, 17:48 | Обновлено 08 декабря 2023, 18:33
474
2

АРТЕТА – об эмоциях при праздновании гола: «Не перестану»

Наставник «Арсенала» пропустит следующий матч своей команды из-за дисквалификации

08 декабря 2023, 17:48 | Обновлено 08 декабря 2023, 18:33
474
2
АРТЕТА – об эмоциях при праздновании гола: «Не перестану»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ситуацию с тем, что он не сможет руководить своей командой с тренерской скамьи во время предстоящего матча АПЛ с «Астон Виллой» из-за дисквалификации, полученной им в минувшей игре чемпионата с «Лутоном» (4:3).

«Даже если бы у меня была возможность прекратить празднование, из-за которого я получил жёлтую карточку, я бы не сделал этого. Понимаю, что существуют определённые границы и нужно уважать тот факт, что вы находитесь на выезде, но, повторюсь, если бы мне снова дали шанс, я бы продолжил прыгать там. Возможно, стоит расширить границы дозволенного», — приводит слова Артеты Evening Standard.

Напомним, испанский специалист получил жёлтую карточку в концовке матча с «Лутоном», когда бурно праздновал победный гол «канониров», забитый на последних секундах встречи. Эта жёлтая карточка стала третьей для Артеты в нынешнем сезоне АПЛ, из-за чего он пропустит матч с «Астон Виллой».

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Микель Артета Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига дисквалификация
Источник Evening Standard
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Комментарии 2
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Octopus
Какой-то маразм с желтыми для тренеров. Да, удалить тренера с поля это нормально, если он плохо себя ведет или выдать устное предупреждение перед удалением, потом кдк решит продлить удаление на следующий матч в качестве воспитания или нет. Но какие нахер желтые и их накопление, зачем это нужно для человека, косвенно участвующего в матче.
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DIBUA
Це змагання і вони забили гол в самому кінці. Та там такі емоції...
Навіть, якщо б показав голий зад вболівальникам Лутона то і за таке жовту не варто давати
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