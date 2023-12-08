«Мы были как коты – у нас все хорошо». Гвардиола оценил кризис Ман Сити

Наставник Жузеп Гвардиола уверен, что «Манчестер Сити» нужна была встряска, чтобы вернуться на победный путь. В последних четырех матчах команда проиграла и трижды сыграла вничью.

«Нам нужна была встряска, но это не самодовольство команды после требла в прошлом сезоне. Однако какое-то время мы были словно коты: как же мы хороши. А нужно сказать: ребята, это ужасные результаты».

«Сперва мы непобедимы, а затем не можем выиграть матч».

«Это вызов прежде всего для меня самого. Я должен доказать, что являюсь хорошим тренером и способен помочь игрокам перевернуть ситуацию. И для футболистов это хороший челлендж», — сказал Гвардиола.