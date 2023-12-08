Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Для Кривбасса каждый матч как последний»

Капитан «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский поделился ожиданиями от матча 17-го тура УПЛ против луганской «Зари».

– Дмитрий, к сожалению, давно не видели тебя на поле. Как себя чувствуешь, скучаешь ли по игре?

– Конечно. Тренируюсь в общей группе уже вторую неделю. Могу сказать, что набрал неплохие кондиции под конец первой половины сезона. К бою готов. Для «Кривбасса» каждый матч, как последний, поэтому мы выходим на поле и всегда играем на все сто процентов.

– Как Юрий Николаевич мотивирует «Кривбасс» на «Зарю»?

– В принципе ничего особенного. Повторюсь: Юрий Николаевич нас настраивает одерживать победу в каждом матче.

– Насколько повлиял волевой успех против «Александрии» на нашу команду с психологической точки зрения?

– Такие победы всегда поднимают командный дух. Это позволяет двигаться только вперед. Думаю, в матче с «Зарей» также будет много эмоций, много борьбы.

– Лично для тебя противостояние с экс-клубом принципиально?

– Наверное, уже нет. С тех пор, как я ушел из команды, многое изменилось. Много новых футболистов, новый персонал. Для меня это обычный матч УПЛ. Надо выходить и демонстрировать свой максимум.

Матч «Кривбасс» – «Заря» состоится 9 декабря в 15:00 по киевскому времени.