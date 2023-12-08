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Италия
08 декабря 2023, 16:59 | Обновлено 08 декабря 2023, 17:01
487
0

Ювентус разорвет контракт с попавшимся на допинге Погба

Туринский клуб готов решить вопрос полюбовно

08 декабря 2023, 16:59 | Обновлено 08 декабря 2023, 17:01
487
0
Ювентус разорвет контракт с попавшимся на допинге Погба
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Проблемы французского полузащитника Поля Погба, которому грозит четырехлетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил, не ограничатся лишь длительным отстранением от футбола.

Нынешний клуб игрока, туринский «Ювентус», готовится разорвать контракт с Полем. Учитывая заслуги Погба перед «Старой Синьорой», руководство клуба не хочет портить с ним отношения и готово распрощаться с футболистом с полагающейся ему компенсацией. Правда, в случае, если француз откажется идти на компромисс, то туринцы могут разорвать контракт в одностороннем порядке.

Добавим, что Погба за две каденции выступлений в «Ювентусе», с 2012-го по 2016-й и с 2022-го по нынешнее время, провел за туринцев 190 матчей во всех турнирах и забил 34 гола. Вместе со «Старой Синьорой» француз четыре раза выиграл Серию А, а также по два раза завоевал Кубок и Суперкубок Италии.

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Поль Погба расторжение контракта Ювентус чемпионат Италии по футболу Серия A дисквалификация
Источник La Gazzetta dello Sport
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