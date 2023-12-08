Ювентус разорвет контракт с попавшимся на допинге Погба

Проблемы французского полузащитника Поля Погба, которому грозит четырехлетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил, не ограничатся лишь длительным отстранением от футбола.

Нынешний клуб игрока, туринский «Ювентус», готовится разорвать контракт с Полем. Учитывая заслуги Погба перед «Старой Синьорой», руководство клуба не хочет портить с ним отношения и готово распрощаться с футболистом с полагающейся ему компенсацией. Правда, в случае, если француз откажется идти на компромисс, то туринцы могут разорвать контракт в одностороннем порядке.

Добавим, что Погба за две каденции выступлений в «Ювентусе», с 2012-го по 2016-й и с 2022-го по нынешнее время, провел за туринцев 190 матчей во всех турнирах и забил 34 гола. Вместе со «Старой Синьорой» француз четыре раза выиграл Серию А, а также по два раза завоевал Кубок и Суперкубок Италии.