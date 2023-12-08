Филиппов забил Полесью. В гонке бомбардиров УПЛ лидируют сразу 6 игроков

В матче чемпионата Украины против Полесья на старте второго тайма счет 1:0 сделал форвард Днепра-1 Александр Филиппов.

Для нападающего это шестой гол в нынешнем сезоне УПЛ. Филиппов в гонке бомбардиров догнал Владислава Ваната, Виталия Буяльского, Олега Кожушко, Андрея Шторгина и Максима Задераку, став шестым игроком, которые делят первое место.

31-летний игрок за 13 матчей УПЛ забил 6 голов и сделал две результативные передачи.