Украина. Премьер лига08 декабря 2023, 16:18 | Обновлено 08 декабря 2023, 16:20
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Филиппов забил Полесью. В гонке бомбардиров УПЛ лидируют сразу 6 игроков
Форвард удачно вернулся в чемпионат
08 декабря 2023, 16:18 | Обновлено 08 декабря 2023, 16:20
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В матче чемпионата Украины против Полесья на старте второго тайма счет 1:0 сделал форвард Днепра-1 Александр Филиппов.
Для нападающего это шестой гол в нынешнем сезоне УПЛ. Филиппов в гонке бомбардиров догнал Владислава Ваната, Виталия Буяльского, Олега Кожушко, Андрея Шторгина и Максима Задераку, став шестым игроком, которые делят первое место.
31-летний игрок за 13 матчей УПЛ забил 6 голов и сделал две результативные передачи.
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