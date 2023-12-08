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  4. Филиппов забил Полесью. В гонке бомбардиров УПЛ лидируют сразу 6 игроков
Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 16:18 | Обновлено 08 декабря 2023, 16:20
932
0

Филиппов забил Полесью. В гонке бомбардиров УПЛ лидируют сразу 6 игроков

Форвард удачно вернулся в чемпионат

08 декабря 2023, 16:18 | Обновлено 08 декабря 2023, 16:20
932
0
Филиппов забил Полесью. В гонке бомбардиров УПЛ лидируют сразу 6 игроков
ФК Днепр. Александр Филиппов

В матче чемпионата Украины против Полесья на старте второго тайма счет 1:0 сделал форвард Днепра-1 Александр Филиппов.

Для нападающего это шестой гол в нынешнем сезоне УПЛ. Филиппов в гонке бомбардиров догнал Владислава Ваната, Виталия Буяльского, Олега Кожушко, Андрея Шторгина и Максима Задераку, став шестым игроком, которые делят первое место.

31-летний игрок за 13 матчей УПЛ забил 6 голов и сделал две результативные передачи.

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Днепр-1 Александр Филиппов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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