Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мы должны сохранять спокойствие»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино успокаивает болельщиков:

«Мы должны сохранять спокойствие. Нам нужен баланс. Мы не можем пройти от 0 до 100 после победы над «Брайтоном»... Или от 100 до 0. Мы должны понять, что иногда нам придется страдать. Особенно тогда, когда у нас нет возможности использовать всех игроков. Но, конечно, такие проблемы не только у нас».

После 15 туров Английской Премьер-лиги «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице. На счету «синих» всего 19 очков.

Ранее Маурисио Почеттино заявил, что чувствует кризис.