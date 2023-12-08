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  4. Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мы должны сохранять спокойствие»
Англия
08 декабря 2023, 16:24 |
271
0

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мы должны сохранять спокойствие»

Главный тренер «Челси» успокаивает болельщиков

08 декабря 2023, 16:24 |
271
0
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мы должны сохранять спокойствие»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино успокаивает болельщиков:

«Мы должны сохранять спокойствие. Нам нужен баланс. Мы не можем пройти от 0 до 100 после победы над «Брайтоном»... Или от 100 до 0. Мы должны понять, что иногда нам придется страдать. Особенно тогда, когда у нас нет возможности использовать всех игроков. Но, конечно, такие проблемы не только у нас».

После 15 туров Английской Премьер-лиги «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице. На счету «синих» всего 19 очков.

Ранее Маурисио Почеттино заявил, что чувствует кризис.

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Маурисио Почеттино Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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