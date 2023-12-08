Шахтер – Верес. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 8 декабря, «Шахтер» на стадионе «Арена Львов» в матче семнадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет ровенский «Верес». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 4-е и 14-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Марино Пушича и Сергея Лавриненко на матч:

«Шахтер»: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Бондаренко, Крыськив, Зубков, Невертон, Судаков, Сикан.

«Верес»: Паст, Дахновский, Курко, Жулио Сезар, Кучеров, Кучеренко, Балан, В. Шарай, Гайдучик, Шевченко, Кухарук.