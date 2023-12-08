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Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 15:49 | Обновлено 08 декабря 2023, 16:51
673
0

Шахтер – Верес. Стали известны стартовые составы

Матч 17-го тура УПЛ начнется в 17:00

08 декабря 2023, 15:49 | Обновлено 08 декабря 2023, 16:51
673
0
Шахтер – Верес. Стали известны стартовые составы
Арена Львов

Сегодня, 8 декабря, «Шахтер» на стадионе «Арена Львов» в матче семнадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет ровенский «Верес». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 4-е и 14-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Марино Пушича и Сергея Лавриненко на матч:

«Шахтер»: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Бондаренко, Крыськив, Зубков, Невертон, Судаков, Сикан.

«Верес»: Паст, Дахновский, Курко, Жулио Сезар, Кучеров, Кучеренко, Балан, В. Шарай, Гайдучик, Шевченко, Кухарук.

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Источник Sport.ua
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