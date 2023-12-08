Кривбасс – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 декабря в 15:00 поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги
В субботу, 9 декабря, состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кривбасс» и луганская «Заря». Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.
После 16 сыгранных матчей в чемпионате Украины по футболу «Кривбасс» имеет в своем активе 33 очка, а «Заря» отыграла 13 поединков и имеет 11 зачетных баллов.
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на официальном Youtube-канале криворожского клуба.
Кривбасс – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Исполнительный комитет Киевского объединения ассоциаций футбола поддерживает его кандидатуру
И.о. главного тренера киевлян отказался давать послематчевое интервью