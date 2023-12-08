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Чемпионат Украины
Кривбасс
09.12.2023 15:00 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 15:38 |
311
0

Кривбасс – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 декабря в 15:00 поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги

08 декабря 2023, 15:38 |
311
0
Кривбасс – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ. Кривбасс – Заря

В субботу, 9 декабря, состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кривбасс» и луганская «Заря». Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

После 16 сыгранных матчей в чемпионате Украины по футболу «Кривбасс» имеет в своем активе 33 очка, а «Заря» отыграла 13 поединков и имеет 11 зачетных баллов.

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на официальном Youtube-канале криворожского клуба.

Кривбасс – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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