В субботу, 9 декабря, состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кривбасс» и луганская «Заря». Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк».



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Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

После 16 сыгранных матчей в чемпионате Украины по футболу «Кривбасс» имеет в своем активе 33 очка, а «Заря» отыграла 13 поединков и имеет 11 зачетных баллов.

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на официальном Youtube-канале криворожского клуба.

Кривбасс – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ