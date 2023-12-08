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  4. Ход конем. Заря ведет переговоры с помощником ван Леувена
Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 14:06 |
1087
2

Ход конем. Заря ведет переговоры с помощником ван Леувена

Раймонд Аттевелд может вернуться в луганскую команду

08 декабря 2023, 14:06 |
1087
2
Ход конем. Заря ведет переговоры с помощником ван Леувена
ФК Шахтер. Раймонд Аттевелд

Луганская «Заря» ведет переговоры с нидерландским специалистом Раймондом Аттевелдом, сообщает издание ТаТоТаке.

Сейчас именно он является главным претендентом на должность главного тренера «Зари». Пока эти обязанности исполняет Юрий Коваль.

Интересно, что 57-летний тренер ранее работал ассистентом Патрика ван Леувена в «Маккаби» Тель-Авив, «Заре» и донецком «Шахтере».

После 16 туров Украинской Премьер-лиги «Заря» занимает 15-е место в УПЛ, набрав 11 очков. Стоит отметить, что у коллектива есть 3 игры в запасе. Также луганская команда досрочно вылетела из Лиги конференций, не гарантировав себе евровесну.

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Раймонд Аттевелд Патрик ван Леувен Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера ТаТоТаке Юрий Коваль
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 2
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Milan1990
а в чем проблема самого ван Леувана пригласить? обида?
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0
Kamon
Это не поможет заре
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-1
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