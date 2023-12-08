Ход конем. Заря ведет переговоры с помощником ван Леувена

Луганская «Заря» ведет переговоры с нидерландским специалистом Раймондом Аттевелдом, сообщает издание ТаТоТаке.

Сейчас именно он является главным претендентом на должность главного тренера «Зари». Пока эти обязанности исполняет Юрий Коваль.

Интересно, что 57-летний тренер ранее работал ассистентом Патрика ван Леувена в «Маккаби» Тель-Авив, «Заре» и донецком «Шахтере».

После 16 туров Украинской Премьер-лиги «Заря» занимает 15-е место в УПЛ, набрав 11 очков. Стоит отметить, что у коллектива есть 3 игры в запасе. Также луганская команда досрочно вылетела из Лиги конференций, не гарантировав себе евровесну.