Полесье – Днепр-1. Стали известны стартовые составы
Центральный матч 17-го тура УПЛ начнется в 15:00
Сегодня, 8 декабря, «Полесье» на центральном стадионе в Житомире в матче семнадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет «Днепр-1». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 3-е и 2-е места в турнирной таблице соответственно.
Стали известны стартовые составы команд Юрия Калитвинцева и Юрия Максимова на матч:
«Полесье»: Бойко, Смоляков, Гитченко, Чоботенко, Тейлор, Крушинский, Грицук, Козак, Танковский, Макуана, Будковский.
«Днепр-1»: Кинарейкин, Адамюк, Сваток, Сарапий, Кравец, Бабенко, Рубчинский, Гуцуляк, Пихаленок, Танчик, Филиппов.
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