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Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 13:49 | Обновлено 08 декабря 2023, 13:50
386
0

Полесье – Днепр-1. Стали известны стартовые составы

Центральный матч 17-го тура УПЛ начнется в 15:00

08 декабря 2023, 13:49 | Обновлено 08 декабря 2023, 13:50
386
0
Полесье – Днепр-1. Стали известны стартовые составы
ФК Полесье

Сегодня, 8 декабря, «Полесье» на центральном стадионе в Житомире в матче семнадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет «Днепр-1». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 3-е и 2-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Юрия Калитвинцева и Юрия Максимова на матч:

«Полесье»: Бойко, Смоляков, Гитченко, Чоботенко, Тейлор, Крушинский, Грицук, Козак, Танковский, Макуана, Будковский.

«Днепр-1»: Кинарейкин, Адамюк, Сваток, Сарапий, Кравец, Бабенко, Рубчинский, Гуцуляк, Пихаленок, Танчик, Филиппов.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Днепр-1 Полесье - Днепр-1 стартовые составы
Источник Sport.ua
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