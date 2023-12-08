Полесье – Днепр-1. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 8 декабря, «Полесье» на центральном стадионе в Житомире в матче семнадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет «Днепр-1». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 3-е и 2-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Юрия Калитвинцева и Юрия Максимова на матч:

«Полесье»: Бойко, Смоляков, Гитченко, Чоботенко, Тейлор, Крушинский, Грицук, Козак, Танковский, Макуана, Будковский.

«Днепр-1»: Кинарейкин, Адамюк, Сваток, Сарапий, Кравец, Бабенко, Рубчинский, Гуцуляк, Пихаленок, Танчик, Филиппов.