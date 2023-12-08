Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лукас ТЕЙЛОР: «Почувствовал, что Полесье становится моей семьей»
Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 13:34 |
241
1

Лукас ТЕЙЛОР: «Почувствовал, что Полесье становится моей семьей»

Бразильский защитник – о своем пребывании в Житомире и подготовке к матчу с «Днепром-1»

08 декабря 2023, 13:34 |
241
1
Лукас ТЕЙЛОР: «Почувствовал, что Полесье становится моей семьей»
ФК Полесье. Лукас Тейлор

Бразильский защитник Лукас Тейлор поделился впечатлениями от пребывания в житомирском «Полесье» и рассказал о подготовке к домашнему матчу УПЛ с «Днепром-1».

«Я уже ощутил, что «Полесье» становится моей родиной. Это чувствуется в отношении футболистов, персонала команды. Все меня встретили очень хорошо и это не может не отражаться на моей игре и результатах. Приятно, что я могу не думать о бытовых вещах, а отдавать все силы на поле. И чувствуя такую поддержку, я строю долгосрочные планы, связанные с «Полесьем», надеюсь будет много побед и титулов.

Что касается турнирного положения перед окончанием осенней части — должен сказать, что мы надеялись на такие результаты, но одно дело надеяться и совсем другое — это прилагать усилия. Мы довольно удачно совмещаем эти две вещи. Мы приложим максимальные усилия, чтобы эти позиции сохранить.

Что касается крайнего тура перед паузой, то о нашем сопернике я могу сказать, что у них до прошлого тура была хорошая серия без поражений. Это сбалансированная команда с игроками высокого уровня мастерства в обороне и атаке, но скажу, что и у нашей команды игроки имеют немалый потенциал. И в этом матче в пятницу мы на поле будем определять – кто сильнее», – рассказал Лукас Тейлор в комментарии пресс-службе «Полесья».

Добавим, что бразильский защитник провел в нынешнем сезоне за житомирян 6 матчей в УПЛ, голов не забивал.

По теме:
Ход конем. Заря ведет переговоры с помощником ван Леувена
Полесье – Днепр-1. Стали известны стартовые составы
АРИЭЛЬСОН – о игре с Днепром-1: «Хотим с хорошим настроением уйти в отпуск»
Лукас Тейлор Полесье Житомир Днепр-1 Полесье - Днепр-1 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Полесье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снова с пропущенными. Динамо не оставило шансов на спасение Металлисту 1925
Футбол | 07 декабря 2023, 17:12 280
Снова с пропущенными. Динамо не оставило шансов на спасение Металлисту 1925
Снова с пропущенными. Динамо не оставило шансов на спасение Металлисту 1925

Команда Голодюка первой поразила ворота киевлян при Шовковском в этом сезоне, но не дожала

Сколько у Малиновского? Названы игроки с наибольшими зарплатами в Серии А
Футбол | 08 декабря 2023, 11:50 1
Сколько у Малиновского? Названы игроки с наибольшими зарплатами в Серии А
Сколько у Малиновского? Названы игроки с наибольшими зарплатами в Серии А

Издание Capology обнародовало зарплаты футболистов, играющих в чемпионате Италии

Худший игрок Эвертона. Стала известна оценка Миколенко за матч с Ньюкаслом
Футбол | 08.12.2023, 07:59
Худший игрок Эвертона. Стала известна оценка Миколенко за матч с Ньюкаслом
Худший игрок Эвертона. Стала известна оценка Миколенко за матч с Ньюкаслом
В 7-й раз в сезоне! Жирона вновь победила с камбэком
Футбол | 08.12.2023, 08:10
В 7-й раз в сезоне! Жирона вновь победила с камбэком
В 7-й раз в сезоне! Жирона вновь победила с камбэком
АРТЕТА – об игроке Арсенала: «Если скажете ему воевать, он будет первым»
Футбол | 07.12.2023, 17:46
АРТЕТА – об игроке Арсенала: «Если скажете ему воевать, он будет первым»
АРТЕТА – об игроке Арсенала: «Если скажете ему воевать, он будет первым»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Бондарь
Хорошо выступают,бабло пошло.Я люблю вас семья.В Минай бы его.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бавария хочет приобрести Цыганкова. Известна возможная сума трансфера
Бавария хочет приобрести Цыганкова. Известна возможная сума трансфера
07.12.2023, 15:41 19
Футбол
Артем Милевский закодировался от алкоголизма
Артем Милевский закодировался от алкоголизма
07.12.2023, 23:00 21
Футбол
ВИДЕО. Борнмут в восторге от супер-сейва Ильи Забарного
ВИДЕО. Борнмут в восторге от супер-сейва Ильи Забарного
07.12.2023, 14:31 10
Футбол
Эдди Хирн планирует провести самый большой бой в боксе в 2024 году
Эдди Хирн планирует провести самый большой бой в боксе в 2024 году
07.12.2023, 11:43
Бокс
Проблемы в атаке. Сборная Украины проиграла Чехии
Проблемы в атаке. Сборная Украины проиграла Чехии
06.12.2023, 17:56 8
Другие виды
Эмери оценил победу над Ман Сити и поделился ожиданиями от игры с Арсеналом
Эмери оценил победу над Ман Сити и поделился ожиданиями от игры с Арсеналом
07.12.2023, 05:41
Футбол
ФОТО. 18-летняя будущая звезда женского тенниса показала фигуру в бикини
ФОТО. 18-летняя будущая звезда женского тенниса показала фигуру в бикини
06.12.2023, 19:22 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем