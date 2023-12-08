Лукас ТЕЙЛОР: «Почувствовал, что Полесье становится моей семьей»

Бразильский защитник Лукас Тейлор поделился впечатлениями от пребывания в житомирском «Полесье» и рассказал о подготовке к домашнему матчу УПЛ с «Днепром-1».

«Я уже ощутил, что «Полесье» становится моей родиной. Это чувствуется в отношении футболистов, персонала команды. Все меня встретили очень хорошо и это не может не отражаться на моей игре и результатах. Приятно, что я могу не думать о бытовых вещах, а отдавать все силы на поле. И чувствуя такую поддержку, я строю долгосрочные планы, связанные с «Полесьем», надеюсь будет много побед и титулов.

Что касается турнирного положения перед окончанием осенней части — должен сказать, что мы надеялись на такие результаты, но одно дело надеяться и совсем другое — это прилагать усилия. Мы довольно удачно совмещаем эти две вещи. Мы приложим максимальные усилия, чтобы эти позиции сохранить.

Что касается крайнего тура перед паузой, то о нашем сопернике я могу сказать, что у них до прошлого тура была хорошая серия без поражений. Это сбалансированная команда с игроками высокого уровня мастерства в обороне и атаке, но скажу, что и у нашей команды игроки имеют немалый потенциал. И в этом матче в пятницу мы на поле будем определять – кто сильнее», – рассказал Лукас Тейлор в комментарии пресс-службе «Полесья».

Добавим, что бразильский защитник провел в нынешнем сезоне за житомирян 6 матчей в УПЛ, голов не забивал.