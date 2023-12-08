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Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 13:06 | Обновлено 08 декабря 2023, 13:07
793
0

Черноморец зимой может продать Максима Брагару

Одесситы могут потерять одного из лидеров команды

08 декабря 2023, 13:06 | Обновлено 08 декабря 2023, 13:07
793
0
Черноморец зимой может продать Максима Брагару
ФК Черноморец. Максим Брагару

Как стало известно Sport.ua, «Черноморец» во время зимнего трансферного окна может отпустить одного из своих лидеров – 21-летнего вингера Максима Брагару.

Одесситы сейчас имеют определенные проблемы с финансами, поэтому могут пойти на продажу одного из своих лидеров. Тем более, что соглашение игрока молодежной сборной Украины с клубом действует до завершения текущего сезона – летом Брагару может покинуть Одессу в статусе свободного агента.

По нашей информации, в услугах футболиста заинтересованы украинские и зарубежные клубы.

В нынешнем сезоне Брагару провел в УПЛ 15 матчей, в которых сделал одну голевую передачу.

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инсайд Максим Брагару Черноморец Одесса
Источник Sport.ua
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