Черноморец зимой может продать Максима Брагару

Как стало известно Sport.ua, «Черноморец» во время зимнего трансферного окна может отпустить одного из своих лидеров – 21-летнего вингера Максима Брагару.

Одесситы сейчас имеют определенные проблемы с финансами, поэтому могут пойти на продажу одного из своих лидеров. Тем более, что соглашение игрока молодежной сборной Украины с клубом действует до завершения текущего сезона – летом Брагару может покинуть Одессу в статусе свободного агента.

По нашей информации, в услугах футболиста заинтересованы украинские и зарубежные клубы.

В нынешнем сезоне Брагару провел в УПЛ 15 матчей, в которых сделал одну голевую передачу.