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Лига чемпионов
08 декабря 2023, 12:59 | Обновлено 08 декабря 2023, 13:00
1213
1

В Шахтере назвали город, где будут весной играть еврокубковые матчи

Арену «Фолькспаркштадион» в Гамбурге можно назвать фартовой для «горняков»

08 декабря 2023, 12:59 | Обновлено 08 декабря 2023, 13:00
1213
1
В Шахтере назвали город, где будут весной играть еврокубковые матчи
ФК Шахтер. Фолькспаркштадион в Гамбурге

Донецкий «Шахтер» продолжит проводить номинально домашние матчи в еврокубках-2023/2024 на арене «Фолькспаркштадион» в немецком Гамбурге.

Об этом сообщил официальный сайт «горняков», анонсируя продажу билетов на первый домашний еврокубковый матч весенней стадии сезона-2023/2024. Правда, перед заключительным туром группового этапа Лиги чемпионов непонятно, в каком именно турнире продолжит свои выступления «Шахтер» – в случае победы «горняков» в выездном поединке над «Порту» в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы попадут именно «горняки», в противном случае (ничьи или победы «драконов») донецкий клуб будет выступать весной в Лиге Европы.

Отметим, что «Фолькспаркштадион» подопечные Марино Пушича вполне могут называть фартовой для себя. В нынешнем групповом турнире «горняки» уступили «Порту» в стартовом поединке (1:3), но затем последовательно обыграли бельгийский «Антверпен» (3:2) и каталонскую «Барселону» (1:0).

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Источник ФК Шахтер Донецк
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nick07
так крім того в якому турнірі, там ще й є питання коли будуть грати, адже там різні календарі
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