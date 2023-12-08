В Шахтере назвали город, где будут весной играть еврокубковые матчи

Донецкий «Шахтер» продолжит проводить номинально домашние матчи в еврокубках-2023/2024 на арене «Фолькспаркштадион» в немецком Гамбурге.

Об этом сообщил официальный сайт «горняков», анонсируя продажу билетов на первый домашний еврокубковый матч весенней стадии сезона-2023/2024. Правда, перед заключительным туром группового этапа Лиги чемпионов непонятно, в каком именно турнире продолжит свои выступления «Шахтер» – в случае победы «горняков» в выездном поединке над «Порту» в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы попадут именно «горняки», в противном случае (ничьи или победы «драконов») донецкий клуб будет выступать весной в Лиге Европы.

Отметим, что «Фолькспаркштадион» подопечные Марино Пушича вполне могут называть фартовой для себя. В нынешнем групповом турнире «горняки» уступили «Порту» в стартовом поединке (1:3), но затем последовательно обыграли бельгийский «Антверпен» (3:2) и каталонскую «Барселону» (1:0).