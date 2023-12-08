Форвард Фейеноорда побил голевой рекорд Суареса, державшийся 14 лет

Нападающий голландского «Фейеноорда» Сантьяго Хименес поспособствовал домашней победе его клуба над «Волендамом» (3:1) в рамках 15-го тура Эредивизие, забив победный мяч в концовке встречи, и установил рекорд чемпионата страны.

Этот гол стал для мексиканского форварда 31-м в календарном году, и по этому показателю результативности он побил рекорд экс-форварда «Аякса» Луиса Суареса, забившему 30 мячей за календарный 2009 год.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 у Хименеса фантастическая результативность – 18 голов в 15-ти матчах чемпионата. Правда, такие показатели форварда не помогают «Фейеноорду» в борьбе за первое место – команда из Роттердама отстает на 10 очков от лидирующего ПСВ.