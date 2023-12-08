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  4. Форвард Фейеноорда побил голевой рекорд Суареса, державшийся 14 лет
Нидерланды
08 декабря 2023, 12:38 |
911
0

Форвард Фейеноорда побил голевой рекорд Суареса, державшийся 14 лет

Мексиканец Хименес в среднем забивает больше мяча за игру

08 декабря 2023, 12:38 |
911
0
Форвард Фейеноорда побил голевой рекорд Суареса, державшийся 14 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Сантьяго Хименес

Нападающий голландского «Фейеноорда» Сантьяго Хименес поспособствовал домашней победе его клуба над «Волендамом» (3:1) в рамках 15-го тура Эредивизие, забив победный мяч в концовке встречи, и установил рекорд чемпионата страны.

Этот гол стал для мексиканского форварда 31-м в календарном году, и по этому показателю результативности он побил рекорд экс-форварда «Аякса» Луиса Суареса, забившему 30 мячей за календарный 2009 год.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 у Хименеса фантастическая результативность – 18 голов в 15-ти матчах чемпионата. Правда, такие показатели форварда не помогают «Фейеноорду» в борьбе за первое место – команда из Роттердама отстает на 10 очков от лидирующего ПСВ.

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Сантьяго Хименес Фейеноорд чемпионат Нидерландов по футболу Луис Суарес рекорд ПСВ
Источник AS
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