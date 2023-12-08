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Бразилия
08 декабря 2023, 12:16 | Обновлено 08 декабря 2023, 12:18
191
0

Неймар поддержал болельщиков Сантоса после вылета команды из Серии А

Форвард защищал цвета клуба на заре карьеры

08 декабря 2023, 12:16 | Обновлено 08 декабря 2023, 12:18
191
0
Неймар поддержал болельщиков Сантоса после вылета команды из Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразилец Неймар, восстанавливающийся после тяжелой травмы, выразил слова поддержки своему бывшему клубу «Сантосу» и его болельщикам после вылета команды из элитного дивизиона Бразилии.

«Праздник вернется и на нашу улицу, мы снова будем улыбаться», – написал футболист на своей странице в Instagram.

Отметим, что Неймар выступал за «Сантос» на заре своей карьеры, проведя в период с 2009-го по 2013-й во всех турнирах 223 матча и забив 136 голов, после чего переехал в Европу и подписал контракт с каталонской «Барселоной», которая выложила за перспективного форварда 88 млн евро.

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Неймар Сантос чемпионат Бразилии по футболу Барселона
Источник Instagram
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