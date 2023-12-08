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  4. Даяна Ястремская – Маккартни Кесслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
08 декабря 2023, 21:00 |
516
0

Даяна Ястремская – Маккартни Кесслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Анже

08 декабря 2023, 21:00 |
516
0
Даяна Ястремская – Маккартни Кесслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремська

8 декабря украинская теннисистка Даяна Ястремская (№106 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Анже (Франция).

В 1/4 финала украинка сыграет против Маккартни Кесслер из США (№235 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после парного матча. Ориентировочное время начала поединка – 13:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Эрики Андреевой (№122 WTA) или Клары Бюрель (№60 WTA).

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Источник Sport.ua
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