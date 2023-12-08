Василий РУНИЧ: «Рух не смотрит на результат первого матча с Ворсклой»

Нападающий львовского «Руха» Василий Рунич поделился ожиданиями от матча 17-го тура УПЛ против полтавской «Ворсклы»:

«Команда серьезно настроена и мы не смотрим на результат матча с «Ворсклой» в первом круге. Полтавчане – хорошая и опытная команда, в составе которой собраны качественные игроки. Как показали последние матчи, наш соперник очень хорошо готов в физическом плане.

Мы должны быть готовыми, что «Ворскла», как и мы, будет настроена на успех в последнем в этом году матче. «Рух» подходит к этому поединку с боевым настроем. Каждый в команде понимает, что мы должны получить положительный результат, чтобы идти в отпуск с хорошим настроением».

Напомним, в матче первого круга «Рух» дома уничтожил «Ворсклу» (4:1). Новая встреча состоится 10 декабря в 13:00.