Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Василий РУНИЧ: «Рух не смотрит на результат первого матча с Ворсклой»
Украина. Премьер лига
08 декабря 2023, 11:31 |
136
0

Василий РУНИЧ: «Рух не смотрит на результат первого матча с Ворсклой»

Нападающий «Руха» поделился ожиданиями от игры с «Ворсклой»

08 декабря 2023, 11:31 |
136
0
Василий РУНИЧ: «Рух не смотрит на результат первого матча с Ворсклой»
ФК Рух

Нападающий львовского «Руха» Василий Рунич поделился ожиданиями от матча 17-го тура УПЛ против полтавской «Ворсклы»:

«Команда серьезно настроена и мы не смотрим на результат матча с «Ворсклой» в первом круге. Полтавчане – хорошая и опытная команда, в составе которой собраны качественные игроки. Как показали последние матчи, наш соперник очень хорошо готов в физическом плане.

Мы должны быть готовыми, что «Ворскла», как и мы, будет настроена на успех в последнем в этом году матче. «Рух» подходит к этому поединку с боевым настроем. Каждый в команде понимает, что мы должны получить положительный результат, чтобы идти в отпуск с хорошим настроением».

Напомним, в матче первого круга «Рух» дома уничтожил «Ворсклу» (4:1). Новая встреча состоится 10 декабря в 13:00.

По теме:
Артем БОНДАРЕНКО: «Не хочу вспоминать период с ван Леувеном»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Ворскла демонстрирует качественные результаты»
Альтернативная реальность без Шахтера. Топ-5 команд УПЛ по метрике xPoints
Василий Рунич Рух Львов Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ворскла - Рух Рух - Ворскла
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эвертон – Ньюкасл – 3:0. Миколенко и разгром сорок. Видео голов и обзор
Футбол | 08 декабря 2023, 00:43 0
Эвертон – Ньюкасл – 3:0. Миколенко и разгром сорок. Видео голов и обзор
Эвертон – Ньюкасл – 3:0. Миколенко и разгром сорок. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 15-го тура Английской Премьер-лиги

Игорь СУРКИС: «Могли бы засчитать поражение Минаю»
Футбол | 08 декабря 2023, 08:29 32
Игорь СУРКИС: «Могли бы засчитать поражение Минаю»
Игорь СУРКИС: «Могли бы засчитать поражение Минаю»

Президент «Динамо» – о судьбе матча с «Минаем»

Кубок регионов УЕФА. Определены соперники Украины в промежуточном раунде
Футбол | 07.12.2023, 14:52
Кубок регионов УЕФА. Определены соперники Украины в промежуточном раунде
Кубок регионов УЕФА. Определены соперники Украины в промежуточном раунде
Бавария хочет приобрести Цыганкова. Известна возможная сума трансфера
Футбол | 07.12.2023, 15:41
Бавария хочет приобрести Цыганкова. Известна возможная сума трансфера
Бавария хочет приобрести Цыганкова. Известна возможная сума трансфера
ВИДЕО. Борнмут в восторге от супер-сейва Ильи Забарного
Футбол | 07.12.2023, 14:31
ВИДЕО. Борнмут в восторге от супер-сейва Ильи Забарного
ВИДЕО. Борнмут в восторге от супер-сейва Ильи Забарного
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Снова с пропущенными. Динамо не оставило шансов на спасение Металлисту 1925
Снова с пропущенными. Динамо не оставило шансов на спасение Металлисту 1925
07.12.2023, 17:12 279
Футбол
ФОТО. 18-летняя будущая звезда женского тенниса показала фигуру в бикини
ФОТО. 18-летняя будущая звезда женского тенниса показала фигуру в бикини
06.12.2023, 19:22 1
Теннис
Эдди Хирн планирует провести самый большой бой в боксе в 2024 году
Эдди Хирн планирует провести самый большой бой в боксе в 2024 году
07.12.2023, 11:43
Бокс
Эмери оценил победу над Ман Сити и поделился ожиданиями от игры с Арсеналом
Эмери оценил победу над Ман Сити и поделился ожиданиями от игры с Арсеналом
07.12.2023, 05:41
Футбол
Зинченко вместе с Арсеналом покорилось историческое достижение в АПЛ
Зинченко вместе с Арсеналом покорилось историческое достижение в АПЛ
07.12.2023, 20:13 3
Футбол
Кубок регионов УЕФА. Стало известно, в какой корзине будет сборная Украины
Кубок регионов УЕФА. Стало известно, в какой корзине будет сборная Украины
06.12.2023, 20:35
Футбол
Артем Милевский закодировался от алкоголизма
Артем Милевский закодировался от алкоголизма
07.12.2023, 23:00 20
Футбол
Будет потеря? Женская команда Украины не будет оптимальной в Хохфильцене
Будет потеря? Женская команда Украины не будет оптимальной в Хохфильцене
07.12.2023, 09:02 5
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем