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  4. Суарес получил «Золотой мяч» как лучший игрок чемпионата Бразилии
Бразилия
08 декабря 2023, 11:37 |
492
0

Суарес получил «Золотой мяч» как лучший игрок чемпионата Бразилии

Уругваец забил 17 мячей в Серии А

08 декабря 2023, 11:37 |
492
0
Суарес получил «Золотой мяч» как лучший игрок чемпионата Бразилии
ESPN. Луис Суарес с наградой

Уругваец Луис Суарес стал обладателем «Золотого мяча» как лучший игрок чемпионата Бразилии сезона 2023 года.

«Мне почти 37 лет, и в 2023-м я играл больше всего за свою карьеру. Также это год, когда я чаще всего был вдали от своей семьи. И эта награда принадлежит им, – не сдерживал форвард слез, получая награду из рук своего экс-партнера по сборной Диего Лугано. – Удивительно видеть, как болельщики соперников аплодируют тебе, когда ты играешь. Все дело в сознании игрока, и неважно, сколько ему лет. Для того, чтобы играть и делать то, что тебе нравится, нужны мышление и целеустремленность».

Отметим, что в прошедшем сезоне Суарес провел 33 матча за «Гремио», забил 17 мячей и отдал 11 результативных передач. После завершения чемпионата стало известно, что уругваец покинет клуб, и скорее всего продолжит карьеру в «Интер Майами» со своими экс-партнерами по «Барселоне» Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.

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Луис Суарес Гремио лучший игрок Золотой мяч Интер Майами чемпионат Бразилии по футболу
Источник ESPN
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