Суарес получил «Золотой мяч» как лучший игрок чемпионата Бразилии

Уругваец Луис Суарес стал обладателем «Золотого мяча» как лучший игрок чемпионата Бразилии сезона 2023 года.

«Мне почти 37 лет, и в 2023-м я играл больше всего за свою карьеру. Также это год, когда я чаще всего был вдали от своей семьи. И эта награда принадлежит им, – не сдерживал форвард слез, получая награду из рук своего экс-партнера по сборной Диего Лугано. – Удивительно видеть, как болельщики соперников аплодируют тебе, когда ты играешь. Все дело в сознании игрока, и неважно, сколько ему лет. Для того, чтобы играть и делать то, что тебе нравится, нужны мышление и целеустремленность».

Отметим, что в прошедшем сезоне Суарес провел 33 матча за «Гремио», забил 17 мячей и отдал 11 результативных передач. После завершения чемпионата стало известно, что уругваец покинет клуб, и скорее всего продолжит карьеру в «Интер Майами» со своими экс-партнерами по «Барселоне» Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.