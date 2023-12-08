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08 декабря 2023, 02:26 |
25
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 декабря

Важные события во всех видах спорта

08 декабря 2023, 02:26 |
25
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 8 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Полесье – Днепр-1

Favbet 2.75 – 3.05 – 2.75

17:00 Шахтер – Верес

Favbet 1.26 – 5.60 – 12.50

20:00 Бенфика – Фаренсе

Favbet 1.17 – 7.80 – 15.00

21:45 Ювентус – Наполи

Favbet 2.43 – 3.39 – 3.24

22:00 Хетафе – Валенсия

Favbet 2.84 – 2.98 – 3.05

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Источник Sport.ua
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