Другие новости08 декабря 2023, 02:26 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 декабря
Важные события во всех видах спорта
08 декабря 2023, 02:26 |
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В пятницу, 8 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:00 Полесье – Днепр-1
17:00 Шахтер – Верес
20:00 Бенфика – Фаренсе
21:45 Ювентус – Наполи
22:00 Хетафе – Валенсия
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