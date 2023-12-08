ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 декабря

В пятницу, 8 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Полесье – Днепр-1

2.75 – 3.05 – 2.75

17:00 Шахтер – Верес

1.26 – 5.60 – 12.50

20:00 Бенфика – Фаренсе

1.17 – 7.80 – 15.00

21:45 Ювентус – Наполи

2.43 – 3.39 – 3.24

22:00 Хетафе – Валенсия

2.84 – 2.98 – 3.05