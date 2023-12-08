Невероятная серия ПСВ. Команда выиграла пятнадцатую игру подряд

Состоялись два матча чемпионата Нидерландов по футболу. «ПСВ» дома победил «Херенвен» со счетом 2:0, а «Фейеноорд» тоже дома был сильнее «Волендама» (3:1).

«ПСВ» и «Фейеноорд» занимают первое и второе места в турнирной таблице, но они являются конкурентами только формально, поскольку «Эйндховен» имеет феноменальную серию – команда выиграла пятнадцать матчей национального чемпионата из пятнадцати и опережает конкурента на 12 набранных очков .

Эредивизия. 15 тур

ПСВ Эйнховен – Херенвен – 2:0

Голы: Тиль, 33, Пепи, 78

Фейеноорд – Волендам – 3:1

Голы: Тимбер, 14, Хименес, 90+4, Пайшао, 90+6 – Зефейк, 31

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