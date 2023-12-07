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Украина. Премьер лига
07 декабря 2023, 22:55 | Обновлено 07 декабря 2023, 23:10
1048
0

Рух хочет подписать лидера Миная

Егор Твердохлеб может перебраться во Львов

07 декабря 2023, 22:55 | Обновлено 07 декабря 2023, 23:10
1048
0
Рух хочет подписать лидера Миная
ФК Минай. Егор Твердохлеб

Как стало известно Sport.ua, львовский «Рух» проявляет интерес к одному из лидеров «Миная» 22-летнему Егору Твердохлебу.

По нашей информации, «желто-черные» еще летом пытались подписать игрока, но тогда «Минай» требовал большую компенсацию за футболиста. Сейчас клуб из Закарпатья готов уменьшить финансовые аппетиты: клуб уже распрощался с несколькими игроками, чтобы уменьшить зарплатную ведомость.

Также интерес к Егору Твердохлебу проявляет «Кривбасс».

В текущем сезоне Твердохлеб сыграл за «Минай» 15 матчей, в которых забил 2 гола и сделал одну голевую передачу. Контракт футболиста с закарпатцами действует до 30 июля 2025 года.

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Егор Твердохлеб Минай Рух Львов инсайд
Источник Sport.ua
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