Хайдук подписал контракт с украинским талантом

Как стало известно Sport.ua, хорватский «Хайдук» подписал контракт с 15-летним украинским форвардом Дмитрием Зудиным. Соглашение будет действовать до конца июня 2026 года.

Зудин является воспитанником «Шахтера». Действует на позиции форварда или вингера. После начала войны оказался в Академии «Хайдука». Сейчас клуб из Сплита решил продолжить сотрудничество с талантливым украинцем.

Также за «Хайдук» выступает еще один игрок 2008 года из Украины Дмитрий Кутия. Он действует на позиции полузащитника.