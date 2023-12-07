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07 декабря 2023, 22:42 | Обновлено 07 декабря 2023, 22:54
871
0

Хайдук подписал контракт с украинским талантом

Дмитрий Зудин продолжит карьеру в Хорватии

07 декабря 2023, 22:42 | Обновлено 07 декабря 2023, 22:54
871
0
Хайдук подписал контракт с украинским талантом
ФК Хайдук. Дмитрий Зудин

Как стало известно Sport.ua, хорватский «Хайдук» подписал контракт с 15-летним украинским форвардом Дмитрием Зудиным. Соглашение будет действовать до конца июня 2026 года.

Зудин является воспитанником «Шахтера». Действует на позиции форварда или вингера. После начала войны оказался в Академии «Хайдука». Сейчас клуб из Сплита решил продолжить сотрудничество с талантливым украинцем.

Также за «Хайдук» выступает еще один игрок 2008 года из Украины Дмитрий Кутия. Он действует на позиции полузащитника.

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инсайд Хайдук Сплит
Источник Sport.ua
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