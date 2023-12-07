Александр СТАХИВ: «Кадровыми вопросами будем заниматься в январе»

Наставник перволиговой «Нивы» Александр Стахов, который 4 декабря лишился приставки «исполняющий обязанности главного тренера», эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних новостях из расположения тернопольской команды.

«Сразу после завершающего тура первого этапа футболисты «Нивы» отправились в отпуск, который продлится до 29 января 2024 года. Выступлением подопечных не удовлетворен, ведь перед ними была поставлена задача пробиться в «чемпионскую» группу.

Поскольку «Нива» не может похвастаться длинной скамейкой запасных, мы ни с кем не расстались, тем более что все игроки на контракте. Я не владею информацией, что более именитые команды интересуются нашими игроками. На решении кадровых вопросов сосредоточимся уже в январе, речь идет как о пересмотре потенциальных новобранцев, так и с моими помощниками в тренерском штабе.

Все этапы подготовки проведем в Тернополе. В соседние области планируем выезжать только для спаррингов с местными командами», – сказал Стахов.

Тернопольская «Нива» финишировала восьмой в группе «А», набрав 20 пунктов, а с учетом очков команд из группы «Б» находится на 13 месте в группе «выбывание».