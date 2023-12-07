Аль-Иттихад без Бензема потерпел поражение в Саудовской Аравии
7 декабря состоялись три матча 16-го тура национального чемпионата
Вечером 7 декабря состоялись три матча 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Аль-Иттихад играл без французского форварда Карима Бензема. Команда под руководством Марсело Гальярдо потерпела гостевое поражение от Дамака (1:3).
Лидеры чемпионата: Аль-Хиляль (41), Аль-Наср (34), Аль-Ахли (30), Аль-Иттихад (28).
Чемпионат Саудовской Аравии
16-й тур, 7 декабря
Аль-Хазем – Аль-Фатех – 2:0
Голы: Бруно Виана, 5, Тозе, 14 (пен).
Дамак – Аль-Иттихад – 3:1
Голы: Нкуду, 12, 45+7, Гроэ, 46 (автогол) – Хамдалла, 45+3 (пен)
Аль-Шабаб – Аль-Иттифак – 0:0
Турнирная таблица
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