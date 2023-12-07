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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Хазм
07.12.2023 17:00 – FT 2 : 0
Аль-Фатех
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Саудовская Аравия
07 декабря 2023, 22:23 | Обновлено 07 декабря 2023, 22:40
97
0

Аль-Иттихад без Бензема потерпел поражение в Саудовской Аравии

7 декабря состоялись три матча 16-го тура национального чемпионата

07 декабря 2023, 22:23 | Обновлено 07 декабря 2023, 22:40
97
0
Аль-Иттихад без Бензема потерпел поражение в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело Гальярдо

Вечером 7 декабря состоялись три матча 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Иттихад играл без французского форварда Карима Бензема. Команда под руководством Марсело Гальярдо потерпела гостевое поражение от Дамака (1:3).

Лидеры чемпионата: Аль-Хиляль (41), Аль-Наср (34), Аль-Ахли (30), Аль-Иттихад (28).

Чемпионат Саудовской Аравии

16-й тур, 7 декабря

Аль-Хазем – Аль-Фатех – 2:0

Голы: Бруно Виана, 5, Тозе, 14 (пен).

Дамак – Аль-Иттихад – 3:1

Голы: Нкуду, 12, 45+7, Гроэ, 46 (автогол) – Хамдалла, 45+3 (пен)

Аль-Шабаб – Аль-Иттифак – 0:0

Турнирная таблица

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттихад Джидда Карим Бензема Марсело Гальярдо Аль-Хазем Аль-Фатех Дамак Аль-Шабаб Аль-Иттифак
Источник Sport.ua
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