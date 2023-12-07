ОФИЦИАЛЬНО. Минай продлил контракт с молодым защитником

Украинский футболист Богдан Чуев поставил подпись под новым контрактом с клубом УПЛ «Минай».

Новое соглашение с 23-летним центральным защитником истекает летом 2025 года.

Чуев стал игроком «Миная» летом 2022 года. За полтора сезона он сыграл в 20 матчах.

ФК «Минай» поздравил Богдана с подписанием нового соглашения.