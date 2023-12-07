Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Минай продлил контракт с молодым защитником
Украина. Премьер лига
07 декабря 2023, 21:35 | Обновлено 07 декабря 2023, 21:36
275
0

ОФИЦИАЛЬНО. Минай продлил контракт с молодым защитником

23-летний Богдан Чуев продлил контракт до лета 2025 года

07 декабря 2023, 21:35 | Обновлено 07 декабря 2023, 21:36
275
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай продлил контракт с молодым защитником
ФК Минай. Богдан Чуев

Украинский футболист Богдан Чуев поставил подпись под новым контрактом с клубом УПЛ «Минай».

Новое соглашение с 23-летним центральным защитником истекает летом 2025 года.

Чуев стал игроком «Миная» летом 2022 года. За полтора сезона он сыграл в 20 матчах.

ФК «Минай» поздравил Богдана с подписанием нового соглашения.

По теме:
Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Я не согласился на значительное уменьшение зарплаты»
ОФИЦИАЛЬНО. Исход игроков продолжается. Состав Миная покинул форвард
Владимир ШАРАН: «В ЛНЗ зарплаты в 4 раза больше, чем в Минае»
Минай Богдан Чуев продление контракта
Источник ФК Минай
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пан или пропал? 10 самых дорогих футболистов-тинейджеров сезона-2003/04
Футбол | 07 декабря 2023, 16:45 11
Пан или пропал? 10 самых дорогих футболистов-тинейджеров сезона-2003/04
Пан или пропал? 10 самых дорогих футболистов-тинейджеров сезона-2003/04

Вспоминаем, анализируем, оцениваем…

Назар ВОЛОШИН: «Чувствовал, что забью, но не думал, что дважды»
Футбол | 07 декабря 2023, 20:37 1
Назар ВОЛОШИН: «Чувствовал, что забью, но не думал, что дважды»
Назар ВОЛОШИН: «Чувствовал, что забью, но не думал, что дважды»

Хавбек «Динамо» стал автором двух забитых мячей в ворота «Металлиста 1925»

Провалил или неплохо играл? Названа оценка Мудрика за ассист с Ман Юнайтед
Футбол | 07.12.2023, 01:29
Провалил или неплохо играл? Названа оценка Мудрика за ассист с Ман Юнайтед
Провалил или неплохо играл? Названа оценка Мудрика за ассист с Ман Юнайтед
Эмери оценил победу над Ман Сити и поделился ожиданиями от игры с Арсеналом
Футбол | 07.12.2023, 05:41
Эмери оценил победу над Ман Сити и поделился ожиданиями от игры с Арсеналом
Эмери оценил победу над Ман Сити и поделился ожиданиями от игры с Арсеналом
ВИДЕО. Борнмут в восторге от супер-сейва Ильи Забарного
Футбол | 07.12.2023, 14:31
ВИДЕО. Борнмут в восторге от супер-сейва Ильи Забарного
ВИДЕО. Борнмут в восторге от супер-сейва Ильи Забарного
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лицо Зинченко завирусилось в социальных сетях после шоу в Лутоне
ФОТО. Лицо Зинченко завирусилось в социальных сетях после шоу в Лутоне
06.12.2023, 07:20 9
Футбол
Наставник Жироны назвал имена игроков, которые пропустят дерби с Барселоной
Наставник Жироны назвал имена игроков, которые пропустят дерби с Барселоной
05.12.2023, 16:09 1
Футбол
Уайлдер рассказал, почему бойцы хевивейта перестали уважать Джошуа
Уайлдер рассказал, почему бойцы хевивейта перестали уважать Джошуа
06.12.2023, 13:17
Бокс
Месси или Роналду? Обнародован рейтинг лучших игроков Ла Лиги 2010-х
Месси или Роналду? Обнародован рейтинг лучших игроков Ла Лиги 2010-х
05.12.2023, 23:11 3
Футбол
Будет потеря? Женская команда Украины не будет оптимальной в Хохфильцене
Будет потеря? Женская команда Украины не будет оптимальной в Хохфильцене
07.12.2023, 09:02 4
Биатлон
Биатлон. Звездную экс-лыжницу Нильссон исключили из состава сборной Швеции
Биатлон. Звездную экс-лыжницу Нильссон исключили из состава сборной Швеции
05.12.2023, 16:47
Биатлон
Зинченко принял участие в триллере. Арсенал вырвал победу у Лутон Таун
Зинченко принял участие в триллере. Арсенал вырвал победу у Лутон Таун
05.12.2023, 23:59 14
Футбол
Лунин – все? Реал начал переговоры по полноценному трансферу Кепы
Лунин – все? Реал начал переговоры по полноценному трансферу Кепы
05.12.2023, 20:01 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем