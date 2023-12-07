Украина. Премьер лига07 декабря 2023, 21:35 | Обновлено 07 декабря 2023, 21:36
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ОФИЦИАЛЬНО. Минай продлил контракт с молодым защитником
23-летний Богдан Чуев продлил контракт до лета 2025 года
07 декабря 2023, 21:35 | Обновлено 07 декабря 2023, 21:36
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Украинский футболист Богдан Чуев поставил подпись под новым контрактом с клубом УПЛ «Минай».
Новое соглашение с 23-летним центральным защитником истекает летом 2025 года.
Чуев стал игроком «Миная» летом 2022 года. За полтора сезона он сыграл в 20 матчах.
ФК «Минай» поздравил Богдана с подписанием нового соглашения.
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