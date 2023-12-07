Александр ШОВКОВСКИЙ: «Не очень доволен игрой Динамо. Много ошибок»
Тренер оценил матч УПЛ
Наставник «Динамо» Александр Шовковский оценил победу 4:2 в матче чемпионата Украины против «Металлиста 1925».
«Думаю, для болельщиков хорошо, когда столько забитых голов. Победа – приятно, но для нас имеет значение качество. Поэтому результатом доволен, остальным – нет. Много ошибок, нужно было в большинстве играть спокойнее».
«Дубль Волошина? Молодые игроки должны прогрессировать, а станут ли они лидерами – зависит от них. У нас задача стоит – чемпионство, но и воспитание молодых футболистов».
«Что касается отсутствия Бущана, то с ним все в порядке, но мы дали шанс Нещерету, который хорошо работает. Но на ошибки мы укажем, все разберем», – сказал Шовковский.
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