Александр ШОВКОВСКИЙ: «Не очень доволен игрой Динамо. Много ошибок»

Наставник «Динамо» Александр Шовковский оценил победу 4:2 в матче чемпионата Украины против «Металлиста 1925».

«Думаю, для болельщиков хорошо, когда столько забитых голов. Победа – приятно, но для нас имеет значение качество. Поэтому результатом доволен, остальным – нет. Много ошибок, нужно было в большинстве играть спокойнее».

«Дубль Волошина? Молодые игроки должны прогрессировать, а станут ли они лидерами – зависит от них. У нас задача стоит – чемпионство, но и воспитание молодых футболистов».

«Что касается отсутствия Бущана, то с ним все в порядке, но мы дали шанс Нещерету, который хорошо работает. Но на ошибки мы укажем, все разберем», – сказал Шовковский.