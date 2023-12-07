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  4. Александр ШОВКОВСКИЙ: «Не очень доволен игрой Динамо. Много ошибок»
Украина. Премьер лига
07 декабря 2023, 17:40 | Обновлено 07 декабря 2023, 17:41
1066
3

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Не очень доволен игрой Динамо. Много ошибок»

Тренер оценил матч УПЛ

07 декабря 2023, 17:40 | Обновлено 07 декабря 2023, 17:41
1066
3
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Не очень доволен игрой Динамо. Много ошибок»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Наставник «Динамо» Александр Шовковский оценил победу 4:2 в матче чемпионата Украины против «Металлиста 1925».

«Думаю, для болельщиков хорошо, когда столько забитых голов. Победа – приятно, но для нас имеет значение качество. Поэтому результатом доволен, остальным – нет. Много ошибок, нужно было в большинстве играть спокойнее».

«Дубль Волошина? Молодые игроки должны прогрессировать, а станут ли они лидерами – зависит от них. У нас задача стоит – чемпионство, но и воспитание молодых футболистов».

«Что касается отсутствия Бущана, то с ним все в порядке, но мы дали шанс Нещерету, который хорошо работает. Но на ошибки мы укажем, все разберем», – сказал Шовковский.

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Динамо - Металлист 1925 Динамо Киев Александр Шовковский Украинская Премьер-лига Назар Волошин Руслан Нещерет Георгий Бущан
Источник FootballHub
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ROBOCOP
Нужно пару центральных защитников хороших найти
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0
analex
Прогрес є , від Полісся два отримали в більшості , сьогодні тільки один
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0
vruthiy-112
СаШо ховайся,  знову у більшості...
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0
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