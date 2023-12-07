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  4. АРТЕТА – об игроке Арсенала: «Если скажете ему воевать, он будет первым»
Англия
07 декабря 2023, 17:46 |
1025
0

АРТЕТА – об игроке Арсенала: «Если скажете ему воевать, он будет первым»

Главный тренер «Арсенала» похвалил Кая Хаверца

07 декабря 2023, 17:46 |
1025
0
АРТЕТА – об игроке Арсенала: «Если скажете ему воевать, он будет первым»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц и Александр Зинченко

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета похвалил немецкого полузащитника Кая Хаверца за набранную форму:

«Если вы скажете ему пойти на войну, он будет там первым. Я знаю, что мы получим только лучшее от него».

В последних 4 матчах за «канониров» (200 игровых минут на поле) 24-летний Кай Хаверц отметился 3 забитыми мячами.

Всего в 23 поединках за лондонский клуб на счету немца 4 гола и 1 ассист. Он наконец начинает набирать форму после трансфера из «Челси», который состоялся летом 2023 года за 75 миллионов евро. Ранее Кай рассказал, что очень счастлив в «Арсенале».

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Кай Хаверц Микель Артета Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Фабрицио Романо
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