АРТЕТА – об игроке Арсенала: «Если скажете ему воевать, он будет первым»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета похвалил немецкого полузащитника Кая Хаверца за набранную форму:

«Если вы скажете ему пойти на войну, он будет там первым. Я знаю, что мы получим только лучшее от него».

В последних 4 матчах за «канониров» (200 игровых минут на поле) 24-летний Кай Хаверц отметился 3 забитыми мячами.

Всего в 23 поединках за лондонский клуб на счету немца 4 гола и 1 ассист. Он наконец начинает набирать форму после трансфера из «Челси», который состоялся летом 2023 года за 75 миллионов евро. Ранее Кай рассказал, что очень счастлив в «Арсенале».