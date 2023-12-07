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  4. ВИДЕО. Металлист 1925 в меньшинстве забил Динамо после ошибки Нещерета
Украина. Премьер лига
07 декабря 2023, 16:57 |
1004
1

ВИДЕО. Металлист 1925 в меньшинстве забил Динамо после ошибки Нещерета

Отставание сократил Андрей Ременюк

07 декабря 2023, 16:57 |
1004
1
ВИДЕО. Металлист 1925 в меньшинстве забил Динамо после ошибки Нещерета
УПЛ

В эти минуты, 7 декабря, происходит перенесенный матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом 1925». На данный момент на табло счет 3:2 в пользу хозяев.

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На 71-й минуте поединка при счете 3:1 нападающий «Металлиста 1925» Андрей Ременюк совершил классное забегание в свободную зону, чем спровоцировал выход из ворот Руслана Нещерета. В итоге, воспитанник львовского футбола обыграл голкипера и закатил мяч в пустые ворота.

ВИДЕО. Металлист 1925 года в меньшинстве забил Динамо после ошибки Нещерета

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Динамо - Металлист 1925 Андрей Ременюк Руслан Нещерет видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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vruthiy-112
Як можливо забити Динамо,  як?! Це срам та стид , знову у більшості...!!!
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