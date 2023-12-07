ВИДЕО. Металлист 1925 в меньшинстве забил Динамо после ошибки Нещерета

В эти минуты, 7 декабря, происходит перенесенный матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и харьковским «Металлистом 1925». На данный момент на табло счет 3:2 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 71-й минуте поединка при счете 3:1 нападающий «Металлиста 1925» Андрей Ременюк совершил классное забегание в свободную зону, чем спровоцировал выход из ворот Руслана Нещерета. В итоге, воспитанник львовского футбола обыграл голкипера и закатил мяч в пустые ворота.

ВИДЕО. Металлист 1925 года в меньшинстве забил Динамо после ошибки Нещерета