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07 декабря 2023, 16:31 | Обновлено 07 декабря 2023, 16:47
835
0

Тренер Украины U-19: «Можем занять первое место в группе»

Олег Кузнецов прокомментировал результаты жеребьевки элит-раунда отбора к Евро-2024

07 декабря 2023, 16:31 | Обновлено 07 декабря 2023, 16:47
835
0
Тренер Украины U-19: «Можем занять первое место в группе»
УАФ. Олег Кузнецов

Главный тренер сборной Украины U-19 Олег Кузнецов прокомментировал результаты жеребьевки элит-раунда отбора к чемпионату Европы 2024 года по футболу.

«Конечно, мы довольны жребием. Нам не выпала ни Италия, ни Франция. Можно было всего ожидать, потому что итальянцы были в четвертой корзине, в третьей – французы. Я считаю, что где-то нам повезло. С этими соперниками можно ставить задачу занимать первое место.

Кто фаворит группы? Мы незнакомы с этими командами. Ни разу не играли с кем-то из них. Учитывая, что Швейцария была в первой корзине, вероятно, швейцарцы и будут фаворитами. В ближайшее время будем знакомиться с каждой командой.

До жеребьевки мы ничего не планировали. Сейчас получили соперников, будем думать над подготовкой. В марте элитраунд, поэтому надо собраться где-то в феврале. Желательно сыграть два контрольных матча. Конкретно местом проведения сборов будет заниматься Украинская ассоциация футбола. Они будут искать города. Понятно, что не в Украине – возможно, за рубежом какой-то сбор организуют. Но пока мы об этом не говорили».

По теме:
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Олег Кузнецов чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-19
Источник Суспильне Спорт
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