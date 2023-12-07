Тренер Украины U-19: «Можем занять первое место в группе»

Главный тренер сборной Украины U-19 Олег Кузнецов прокомментировал результаты жеребьевки элит-раунда отбора к чемпионату Европы 2024 года по футболу.

«Конечно, мы довольны жребием. Нам не выпала ни Италия, ни Франция. Можно было всего ожидать, потому что итальянцы были в четвертой корзине, в третьей – французы. Я считаю, что где-то нам повезло. С этими соперниками можно ставить задачу занимать первое место.

Кто фаворит группы? Мы незнакомы с этими командами. Ни разу не играли с кем-то из них. Учитывая, что Швейцария была в первой корзине, вероятно, швейцарцы и будут фаворитами. В ближайшее время будем знакомиться с каждой командой.

До жеребьевки мы ничего не планировали. Сейчас получили соперников, будем думать над подготовкой. В марте элитраунд, поэтому надо собраться где-то в феврале. Желательно сыграть два контрольных матча. Конкретно местом проведения сборов будет заниматься Украинская ассоциация футбола. Они будут искать города. Понятно, что не в Украине – возможно, за рубежом какой-то сбор организуют. Но пока мы об этом не говорили».