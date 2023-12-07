Винисиус приступил к тренировкам после травмы
Одноклубник Лунина хочет вернуться на поле раньше срока
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор возобновил индивидуальные тренировки. Бразилец уже вовсю занимается на базе мадридцев, выполняя беговые упражнения.
Напомним, Винисиус заработал разрыв мышцы бедра в ноябрьском матче квалификации ЧМ-2026 против Колумбии (1:2). Позже «Реал» сообщил о травме игрока, а СМИ писали, что бразилец пропустит около двух с половиной месяцев.
Вероятно, бразилец сможет вернуться в строй раньше. Полузащитник рассчитывает восстановиться к полуфинальном матчу Суперкубка Испании против «Атлетико», который пройдет 10 января 2024 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Шевченко считается фаворитом
Михаил Мудрик в первом тайме мог забить, но не получилось