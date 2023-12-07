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Испания
07 декабря 2023, 17:43 |
89
0

Винисиус приступил к тренировкам после травмы

Одноклубник Лунина хочет вернуться на поле раньше срока

07 декабря 2023, 17:43 |
89
0
Винисиус приступил к тренировкам после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор возобновил индивидуальные тренировки. Бразилец уже вовсю занимается на базе мадридцев, выполняя беговые упражнения.

Напомним, Винисиус заработал разрыв мышцы бедра в ноябрьском матче квалификации ЧМ-2026 против Колумбии (1:2). Позже «Реал» сообщил о травме игрока, а СМИ писали, что бразилец пропустит около двух с половиной месяцев.

Вероятно, бразилец сможет вернуться в строй раньше. Полузащитник рассчитывает восстановиться к полуфинальном матчу Суперкубка Испании против «Атлетико», который пройдет 10 января 2024 года.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид сборная Бразилии по футболу травма
Источник AS
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