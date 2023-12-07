Нам нужен Судаков. Хавбек Шахтера стал целью номер один для Ювентуса

По информации итальянских СМИ, спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джинтоли уверен в том, что уже зимой команду нужно усилить хавбеком «Шахтера» Георгием Судаковым.

Сообщается, что Джинтоли присутствовал на матче сборной Италии против Украины в отборе Евро-2024.

Судаков стал фаворитом для спортивного директора, хотя ранее туринский клуб нацеливался на Доменико Берарди. Однако стороны не могут сойтись в цене, а «Ювентус» решил, что лучше приобрести 21-летнего Судакова и прекратить борьбу за 29-летнего Берарди.

Сейчас итальянский клуб готов продать нескольких игроков, чтобы выручить деньги на трансфер украинца. Контракт Георгия истекает только в 2028 году, поэтому «Ювентусу» придется поработать для осуществления перехода.