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Украина. Премьер лига
07 декабря 2023, 15:30 | Обновлено 07 декабря 2023, 16:34
836
1

Уже скоро. Шевченко официально выдвинут на должность президента УАФ

Андрей Шевченко считается фаворитом

07 декабря 2023, 15:30 | Обновлено 07 декабря 2023, 16:34
836
1
Уже скоро. Шевченко официально выдвинут на должность президента УАФ
УАФ. Павелко и Шевченко

По информации журналиста Игоря Бурбаса, в ближайший понедельник Андрея Шевченко официально выдвинут на должность президента Украинской ассоциации футбола.

Для того, чтобы стать кандидатом, нужно получить заявления минимум от 9 коллективных членов УАФ. Со следующей недели можно будет подавать заявления на участие во внеочередном Конгрессе, где будет избран новый президент.

Шевченко называют главным фаворитом.

Легенда украинского футбола получит шанс заменить Андрея Павелко. Действующий глава УАФ находится в СИЗО по подозрению в коррупции.

Внеочередной конгресс должен состояться 25 января.

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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола Андрей Павелко конгресс УАФ выборы президента УАФ Игорь Бурбас
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Burevestnik
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