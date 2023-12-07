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  4. Гвардиола считает, что Астон Вилла – претендент на титул. Эмери не согласен
Англия
07 декабря 2023, 14:52 |
313
0

Гвардиола считает, что Астон Вилла – претендент на титул. Эмери не согласен

Бирмингемцы уверенно проводят нынешний сезон

07 декабря 2023, 14:52 |
313
0
Гвардиола считает, что Астон Вилла – претендент на титул. Эмери не согласен
Getty Images/Global Images Ukraine. Гвардиола и Эмери

«Астон Вилла» в матче чемпионата Англии обыграла «Манчестер Сити» со счетом 1:0 и поднялась в топ-3 с отставанием от лидера в четыре очка.

Наставник Жузеп Гвардиола считает, что бирмингемцы могут бороться за титул АПЛ.

«Стоит определенно рассматривать «Астон Виллу» в качестве претендента. То, как они играют, то как готовы физически, то, какую лавку запасных они имеют, и то, какую организацию игры построил Эмери, то их точно стоит рассматривать в гонке за титул», — сказал Гвардиола.

Любопытно, что после матча Эмери заявил, что его команда не будет бороться за титул и довольна тем, что находится в топ-4.

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Астон Вилла Манчестер Сити Жузеп Гвардиола Унаи Эмери Английская Премьер-лига
Источник Sky Sports
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