Гвардиола считает, что Астон Вилла – претендент на титул. Эмери не согласен

«Астон Вилла» в матче чемпионата Англии обыграла «Манчестер Сити» со счетом 1:0 и поднялась в топ-3 с отставанием от лидера в четыре очка.

Наставник Жузеп Гвардиола считает, что бирмингемцы могут бороться за титул АПЛ.

«Стоит определенно рассматривать «Астон Виллу» в качестве претендента. То, как они играют, то как готовы физически, то, какую лавку запасных они имеют, и то, какую организацию игры построил Эмери, то их точно стоит рассматривать в гонке за титул», — сказал Гвардиола.

Любопытно, что после матча Эмери заявил, что его команда не будет бороться за титул и довольна тем, что находится в топ-4.