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Италия
07 декабря 2023, 14:45 | Обновлено 07 декабря 2023, 14:46
264
0

Срок возможной дисквалификации Поля Погба могут увеличить вдвое

Такое требование выдвинула итальянская прокуратура

07 декабря 2023, 14:45 | Обновлено 07 декабря 2023, 14:46
264
0
Срок возможной дисквалификации Поля Погба могут увеличить вдвое
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Срок дисквалификации полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Поля Погба из-за проваленного допинг-теста может быть увеличен с двух до четырех лет.

Такое требование выдвинула итальянская прокуратура. Дело в том, что представители футболиста запросили вскрытие пробы «Б», которая также дала положительный результат на наличие в организме нового вещества ДЭА – дегидроэпиандростерона, также известном как «гормон молодости». Стероидный гормон входит во многие лекарственные препараты против старения, а также используется для улучшения мышечной силы.

Отметим, что Погба провел в нынешнем сезоне всего два матча за «Ювентус» (52 минуты игрового времени) и не выходил на поле с начала сентября – сначала из-за повреждения, а затем из-за рассмотрения дела о проваленном допинг-тесте.

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Поль Погба Ювентус сборная Франции по футболу дисквалификация допинг-тест
Источник Italy24
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