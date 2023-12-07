Срок возможной дисквалификации Поля Погба могут увеличить вдвое

Срок дисквалификации полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Поля Погба из-за проваленного допинг-теста может быть увеличен с двух до четырех лет.

Такое требование выдвинула итальянская прокуратура. Дело в том, что представители футболиста запросили вскрытие пробы «Б», которая также дала положительный результат на наличие в организме нового вещества ДЭА – дегидроэпиандростерона, также известном как «гормон молодости». Стероидный гормон входит во многие лекарственные препараты против старения, а также используется для улучшения мышечной силы.

Отметим, что Погба провел в нынешнем сезоне всего два матча за «Ювентус» (52 минуты игрового времени) и не выходил на поле с начала сентября – сначала из-за повреждения, а затем из-за рассмотрения дела о проваленном допинг-тесте.