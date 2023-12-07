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  4. Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Я не согласился на значительное уменьшение зарплаты»
Украина. Премьер лига
07 декабря 2023, 14:50 |
704
1

Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Я не согласился на значительное уменьшение зарплаты»

Уже экс-игрок «Миная» рассказал о завершении сотрудничества с закарпатцами

07 декабря 2023, 14:50 |
704
1
Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Я не согласился на значительное уменьшение зарплаты»
Александр Приходько. Дмитрий Немчанинов

Как стало известно Sport.ua, Дмитрий Немчанинов и ФК «Минай» решили по обоюдному согласию сторон расторгнуть контракт и защитник стал свободным агентом.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua этот опытный футболист рассказал почему решил прекратить сотрудничество с закарпатской командой:

– Перед отпуском в начале декабря клубное руководство сообщило, что собирается пересмотреть условия контрактов. Мне предложили уменьшение зарплаты на 45%, я на это не согласился и распрощался с «Минаем». Хотя главный тренер Желько Любенович при разговоре сказал мне, что хотел, чтобы я остался.

– Вместе с тобой «Минай» покинули еще восемь опытных исполнителей. Чем они объясняли свое решение?
– Также пересмотром финансовых условий в сторону резкого уменьшения.

– Чем ты объясняешь такое кардинальное изменение экономической составляющей клубным руководством?
– По большому счету, грех жаловаться. За то время, что я защищал цвета «Миная», условия контракта выполнялись. Более того, в этом сезоне руководство «Миная» позаботилось, чтобы нам выплачивали премиальные даже за ничьи. Что касается пересмотра условий контракта, то думаю, на это решение президента ФК повлияли наши неудовлетворительные результаты, хотя я считаю, что мы занимаем не свое место, по крайней мере, шесть очков недосчитались.

– А ведь после удачного предыдущего сезона, когда «Минай» финишировал восьмым, ничто не предвещало такого провала: всего шесть набранных очков и последнее 16 место в УПЛ.
– Поверьте, это было не почивание на лаврах, мы очень ответственно готовились, потому что знали, что удержать завоеванные позиции труднее, чем их завоевать. Но факты упрямая вещь: найти надежную замену выбывшим игрокам – не удалось, не говоря уже об усилении известными мастерами. Почему так произошло, лучше поинтересоваться у клубного руководства. А тут еще, как назло, негативно влияли слабая реализация голевых моментов, ошибки арбитров, невезение ... Конечно, безвыигрышная серия сказалась и на психологическом состоянии.

– А турнирные неурядицы не повлияли на отношение главного тренера Владимира Шарана с подопечными?
– Нет, микроклимат в команде оставался замечательным, в чем большая заслуга Владимира Богдановича и его помощников.

– Некоторые эксперты утверждали, что возглавив «Минай» Шаран в прошлом сезоне выжал по максимуму из подопечных и неиспользованных резервов уже не осталось.
– Сложно дать исчерпывающий ответ. Как бы там ни было, я считаю, что Шаран – один из лучших тренеров Украины и в успехах «Миная» его большая заслуга. Поверьте, все было бы иначе, если бы летом «Минай» был более активным на трансферном рынке. Усиление было нужно в каждое звено.

– Чего можно ожидать от «Миная» во второй части сезона?
– Возможно вариант с омоложением состава какие-то определенные дивиденды и принесет, хотя я убежден, что без поддержки квалифицированных новобранцев не обойтись. Я желаю «Минаю» сохранить «прописку» в элите.

– А какие у тебя дальнейшие планы?
– Я открыт к переговорам. Услугами агентов не пользуюсь. При Шаране в «Минае» постоянно выходил в стартовом составе. Чувствую, что несколько сезонов еще смогу поиграть на высоком уровне.

Ранее мы сообщали, что «Минай» распрощался с большой группой футболистов.

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Дмитрий Немчанинов Минай чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд расторжение контракта
Источник Sport.ua
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Олександр
Ему будет трудно найти работу .Это поколение а он вместе с гармашем учился заканчивает карьеру 
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