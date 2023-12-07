ФОТО. Лучано Спаллетти стал почетным гражданином Неаполя
Город отблагодарил наставника за первое за 33 года чемпионство в Серии А
Нынешний главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти стал почетным гражданином Неаполя.
Такой чести 64-летний наставник был удостоен за то, что в прошлом сезоне впервые за 33 года привел «Наполи» к чемпионству в Серии А. Несмотря на то, что Спаллетти после триумфального сезона покинул клуб ради работы с национальной командой, в Неаполе красиво отблагодарили Лучано за его вклад в триумф команды.
Напомним, что в прошлом сезоне «Наполи» уверенно лидировал большую часть турнирной дистанции, завоевав золотые медали задолго до завершения чемпионата. В итоговой таблице неаполитанцы набрали 90 очков и опередили финишировавший вторым «Лацио» на 16 баллов.
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