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07 декабря 2023, 14:52 | Обновлено 07 декабря 2023, 14:59
1132
0

Кубок регионов УЕФА. Определены соперники Украины в промежуточном раунде

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Кубка регионов УЕФА 2024/2025

07 декабря 2023, 14:52 | Обновлено 07 декабря 2023, 14:59
1132
0
Кубок регионов УЕФА. Определены соперники Украины в промежуточном раунде
УЕФА

7 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка предварительного и промежуточного раундов Кубка регионов УЕФА 2024/2025.

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Участие в турнире среди аматорских команд примут 36 национальных ассоциаций, каждая из которых выставит победителей соответствующих внутренних соревнований.

Соперниками Украины в группе 1 стали: Польша, Израиль, Казахстан

Представители 30 ассоциаций с самым высоким коэффициентом в рейтинге Кубка регионов начнут борьбу в промежуточном раунде. Оставшиеся 6 команд сразятся за две путевки в предварительном раунде.

В предварительном раунде 6 команд разбиты на 2 группы по 3 участника. Все матчи будут проходить в формате мини-турниров на одном стадионе. В промежуточном раунде во время жеребьевки 32 команды разбиты на 8 групп по 4 участника.

Все матчи предварительного раунда должны быть сыграны до 31 июля 2024 года, а промежуточный раунд должен быть завершен до 6 декабря 2024 года.

Восемь победителей промежуточного раунда выйдут в финальную стадию, проведение которой запланировано на последние две недели июня или июля 2025 года.

Кубок регионов УЕФА – европейский кубковый турнир для аматоров, проводимый под эгидой УЕФА. Украинские аматорские команды дважды были бронзовыми призерами Кубка регионов (Киевская область в 1999 году и Каховка в 2005 году). В турнире 2022/23 Украину должна была представлять команда Ивано-Франковской области, однако отказалась от участия.

Кубок регионов УЕФА 2024/25

Итоги жеребьевки

Предварительный раунд

  • Группа A: Эстония, Албания, Армения
  • Группа B: Азербайджан, Швеция, Грузия

Промежуточный раунд

  • Группа 1: Польша, Украина, Израиль, Казахстан
  • Группа 2: Португалия, Англия, Финляндия, Латвия
  • Группа 3: Сербия, Словакия, Уэльс, Северная Македония
  • Группа 4: Ирландия, Швейцария, Северная Ирландия, победитель группы B
  • Группа 5: Чехия, Босния и Герцеговина, Шотландия, победитель группы A
  • Группа 6: Турция, Венгрия, Сан-Марино, Словения
  • Группа 7: Испания, Болгария, беларусь, Молдова
  • Группа 8: Хорватия, Италия, Румыния, Мальта

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аматорский футбол жеребьевка Кубок регионов УЕФА
Источник Sport.ua
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