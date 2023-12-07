Кубок регионов УЕФА. Определены соперники Украины в промежуточном раунде
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Кубка регионов УЕФА 2024/2025
7 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка предварительного и промежуточного раундов Кубка регионов УЕФА 2024/2025.
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Участие в турнире среди аматорских команд примут 36 национальных ассоциаций, каждая из которых выставит победителей соответствующих внутренних соревнований.
Соперниками Украины в группе 1 стали: Польша, Израиль, Казахстан
Представители 30 ассоциаций с самым высоким коэффициентом в рейтинге Кубка регионов начнут борьбу в промежуточном раунде. Оставшиеся 6 команд сразятся за две путевки в предварительном раунде.
В предварительном раунде 6 команд разбиты на 2 группы по 3 участника. Все матчи будут проходить в формате мини-турниров на одном стадионе. В промежуточном раунде во время жеребьевки 32 команды разбиты на 8 групп по 4 участника.
Все матчи предварительного раунда должны быть сыграны до 31 июля 2024 года, а промежуточный раунд должен быть завершен до 6 декабря 2024 года.
Восемь победителей промежуточного раунда выйдут в финальную стадию, проведение которой запланировано на последние две недели июня или июля 2025 года.
Кубок регионов УЕФА – европейский кубковый турнир для аматоров, проводимый под эгидой УЕФА. Украинские аматорские команды дважды были бронзовыми призерами Кубка регионов (Киевская область в 1999 году и Каховка в 2005 году). В турнире 2022/23 Украину должна была представлять команда Ивано-Франковской области, однако отказалась от участия.
Кубок регионов УЕФА 2024/25
Итоги жеребьевки
Предварительный раунд
- Группа A: Эстония, Албания, Армения
- Группа B: Азербайджан, Швеция, Грузия
Промежуточный раунд
- Группа 1: Польша, Украина, Израиль, Казахстан
- Группа 2: Португалия, Англия, Финляндия, Латвия
- Группа 3: Сербия, Словакия, Уэльс, Северная Македония
- Группа 4: Ирландия, Швейцария, Северная Ирландия, победитель группы B
- Группа 5: Чехия, Босния и Герцеговина, Шотландия, победитель группы A
- Группа 6: Турция, Венгрия, Сан-Марино, Словения
- Группа 7: Испания, Болгария, беларусь, Молдова
- Группа 8: Хорватия, Италия, Румыния, Мальта
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