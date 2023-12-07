Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Исход игроков продолжается. Состав Миная покинул форвард
Украина. Премьер лига
07 декабря 2023, 14:29 |
608
0

Исход игроков продолжается. Состав Миная покинул форвард

Олег Вишневский стал свободным агентом

07 декабря 2023, 14:29 |
608
0
Исход игроков продолжается. Состав Миная покинул форвард
ФК Минай

Аутсайдер УПЛ «Минай» объявил о том, что команду покинул форвард Олег Вишневский. Стороны по обоюдному согласию прервали действие контракта.

Игрок выступал за команду с лета 2021 года. Успел во всех турнирах провести 54 матча, забить 8 голов и сделать три результативные передачи.

«Минай» сейчас проводит крупную чистку состава.

Учитывая перенос матчей с «Динамо» и ЛНЗ, в этом году команда на поле уже не вернется.

По теме:
Матч Динамо – Металлист 1925 начнется на 15 минут позже
Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Я не согласился на значительное уменьшение зарплаты»
Источник: Полесье интересуется лидером атак Зари
Минай Олег Вишневский Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Источник ФК Минай
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минай перед отпуском остался без девяти игроков
Футбол | 07 декабря 2023, 12:31 0
Минай перед отпуском остался без девяти игроков
Минай перед отпуском остался без девяти игроков

Любенович продолжает «чистить» команду

Кубок регионов УЕФА. Стало известно, в какой корзине будет сборная Украины
Футбол | 06 декабря 2023, 20:35 0
Кубок регионов УЕФА. Стало известно, в какой корзине будет сборная Украины
Кубок регионов УЕФА. Стало известно, в какой корзине будет сборная Украины

Жеребьевка турнира пройдет 7 декабря в 13:30 по киевскому времени

У Шарана появились варианты с трудоустройством
Футбол | 06.12.2023, 18:45
У Шарана появились варианты с трудоустройством
У Шарана появились варианты с трудоустройством
«Он еще очень сырой». Болельщики Челси – об игре Мудрика в матче с МЮ
Футбол | 07.12.2023, 14:02
«Он еще очень сырой». Болельщики Челси – об игре Мудрика в матче с МЮ
«Он еще очень сырой». Болельщики Челси – об игре Мудрика в матче с МЮ
Провалил или неплохо играл? Названа оценка Мудрика за ассист с Ман Юнайтед
Футбол | 07.12.2023, 01:29
Провалил или неплохо играл? Названа оценка Мудрика за ассист с Ман Юнайтед
Провалил или неплохо играл? Названа оценка Мудрика за ассист с Ман Юнайтед
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дубль Мактоминея, штанга и ассист Мудрика. Ман Юнайтед переиграл дома Челси
Дубль Мактоминея, штанга и ассист Мудрика. Ман Юнайтед переиграл дома Челси
07.12.2023, 00:18 31
Футбол
ВИДЕО. Аравийцы подарили Фьюри автомобиль, боксер пообещал уничтожить Усика
ВИДЕО. Аравийцы подарили Фьюри автомобиль, боксер пообещал уничтожить Усика
05.12.2023, 11:25 5
Бокс
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ? Рейтинг сезона УЕФА
07.12.2023, 06:30 3
Футбол
Артета назвал, сколько очков хватит для чемпионства в АПЛ
Артета назвал, сколько очков хватит для чемпионства в АПЛ
05.12.2023, 11:55 2
Футбол
Украина обыграла Сербию в женской Лиге наций. Сине-желтых ждет плей-аут
Украина обыграла Сербию в женской Лиге наций. Сине-желтых ждет плей-аут
05.12.2023, 21:55 3
Футбол
Зинченко принял участие в триллере. Арсенал вырвал победу у Лутон Таун
Зинченко принял участие в триллере. Арсенал вырвал победу у Лутон Таун
05.12.2023, 23:59 14
Футбол
Сербия – Украина – 0:1. Важная победа в Лиге наций. Видео гола и обзор
Сербия – Украина – 0:1. Важная победа в Лиге наций. Видео гола и обзор
06.12.2023, 05:41 2
Футбол
Сбежавшая в россию экс-биатлонистка сборной Украины приостановила карьеру
Сбежавшая в россию экс-биатлонистка сборной Украины приостановила карьеру
05.12.2023, 11:41 19
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем