Исход игроков продолжается. Состав Миная покинул форвард

Аутсайдер УПЛ «Минай» объявил о том, что команду покинул форвард Олег Вишневский. Стороны по обоюдному согласию прервали действие контракта.

Игрок выступал за команду с лета 2021 года. Успел во всех турнирах провести 54 матча, забить 8 голов и сделать три результативные передачи.

«Минай» сейчас проводит крупную чистку состава.

Учитывая перенос матчей с «Динамо» и ЛНЗ, в этом году команда на поле уже не вернется.