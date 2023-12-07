Украина. Премьер лига07 декабря 2023, 14:29 |
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Исход игроков продолжается. Состав Миная покинул форвард
Олег Вишневский стал свободным агентом
07 декабря 2023, 14:29 |
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Аутсайдер УПЛ «Минай» объявил о том, что команду покинул форвард Олег Вишневский. Стороны по обоюдному согласию прервали действие контракта.
Игрок выступал за команду с лета 2021 года. Успел во всех турнирах провести 54 матча, забить 8 голов и сделать три результативные передачи.
«Минай» сейчас проводит крупную чистку состава.
Учитывая перенос матчей с «Динамо» и ЛНЗ, в этом году команда на поле уже не вернется.
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