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  4. ВИДЕО. Борнмут в восторге от супер-сейва Ильи Забарного
Англия
07 декабря 2023, 14:31 |
3068
6

ВИДЕО. Борнмут в восторге от супер-сейва Ильи Забарного

Украинский защитник влюбляет в себя болельщиков

07 декабря 2023, 14:31 |
3068
6
ВИДЕО. Борнмут в восторге от супер-сейва Ильи Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Борнмутом». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В составе «Борнмута» полный матч отыграл украинский защитник Илья Забарный. На 27-й минуте поединка 21-летний футболист спас свою команду от опасного момента соперника, заблокировав удар в нескольких метрах от ворот. Интересно, что до сейва Илья пропустил мяч между ног, чем и дал сопернику оказаться в такой ударной позиции.

Официальный аккаунт «Борнмута» в Twitter был в восторге от этого блока: «Это было невероятно, Илья Забарный!». Фанаты в комментариях также восхищаются игрой украинца.

ВИДЕО. Борнмут в восторге от супер-сейва Ильи Забарного

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Илья Забарный Борнмут видео Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Борнмут
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Комментарии 6
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Умник
Вот что любят там. Самоотдачу ради результата.
Плюс конечно это их главный актив.
Если взять карьеру Ильи в его возрасте и опыт, это явно не Борнмут должен быть.
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+6
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Андрей Залищук
я гордий за наших легіонерів, такого в нас ще не було за 32 роки незалежності, чудовий фундамент для збірної
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+3
naverland
Другие защитники стояли с поднятыми руками, а он отработал до конца. Молодец, самоотдача полная
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+3
Remark
Зіграв просто топово! Можливо і нічого надприродного, але те що він виложився і боровся до кінця - це завжди подобається глядачам.
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+1
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