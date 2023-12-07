6 декабря состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Борнмутом». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В составе «Борнмута» полный матч отыграл украинский защитник Илья Забарный. На 27-й минуте поединка 21-летний футболист спас свою команду от опасного момента соперника, заблокировав удар в нескольких метрах от ворот. Интересно, что до сейва Илья пропустил мяч между ног, чем и дал сопернику оказаться в такой ударной позиции.

Официальный аккаунт «Борнмута» в Twitter был в восторге от этого блока: «Это было невероятно, Илья Забарный!». Фанаты в комментариях также восхищаются игрой украинца.

That is outstanding, Illia Zabarnyi! — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) December 6, 2023

ВИДЕО. Борнмут в восторге от супер-сейва Ильи Забарного