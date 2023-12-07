Источник: Полесье интересуется лидером атак Зари
Эдуардо Герреро может принести луганскому клубу большие деньги
Житомирское «Полесье» рассматривает возможность трансфера панамского форварда луганской «Зари» Эдуардо Герреро, сообщает ТаТоТаке.
Источник отмечает, что новичок УПЛ – не единственный украинский клуб, который интересуется 23-летним нападающим.
Действующий контракт Эдуардо Герреро с «Зарей» действует до лета 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро. Однако руководство луганского клуба решило, что не отпустит панамца менее чем за миллион европейской валюты.
В этом сезоне Эдуардо Герреро сыграл 19 матчей за «Зарю», отметившись 7 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Ранее Эдуардо конфликтовал с бывшим тренером луганчан Валерием Кривенцовым.
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