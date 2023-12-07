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Украина. Премьер лига
07 декабря 2023, 14:01 |
1021
0

Источник: Полесье интересуется лидером атак Зари

Эдуардо Герреро может принести луганскому клубу большие деньги

07 декабря 2023, 14:01 |
1021
0
Источник: Полесье интересуется лидером атак Зари
Александр Приходько. Эдуардо Герреро

Житомирское «Полесье» рассматривает возможность трансфера панамского форварда луганской «Зари» Эдуардо Герреро, сообщает ТаТоТаке.

Источник отмечает, что новичок УПЛ – не единственный украинский клуб, который интересуется 23-летним нападающим.

Действующий контракт Эдуардо Герреро с «Зарей» действует до лета 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро. Однако руководство луганского клуба решило, что не отпустит панамца менее чем за миллион европейской валюты.

В этом сезоне Эдуардо Герреро сыграл 19 матчей за «Зарю», отметившись 7 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее Эдуардо конфликтовал с бывшим тренером луганчан Валерием Кривенцовым.

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Эдуардо Герреро Заря Луганск Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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