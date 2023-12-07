Источник: Полесье интересуется лидером атак Зари

Житомирское «Полесье» рассматривает возможность трансфера панамского форварда луганской «Зари» Эдуардо Герреро, сообщает ТаТоТаке.

Источник отмечает, что новичок УПЛ – не единственный украинский клуб, который интересуется 23-летним нападающим.

Действующий контракт Эдуардо Герреро с «Зарей» действует до лета 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро. Однако руководство луганского клуба решило, что не отпустит панамца менее чем за миллион европейской валюты.

В этом сезоне Эдуардо Герреро сыграл 19 матчей за «Зарю», отметившись 7 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее Эдуардо конфликтовал с бывшим тренером луганчан Валерием Кривенцовым.