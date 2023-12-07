Левый берег официально опроверг слухи о переговорах с Шараном

Перволиговый «Левый берег» опроверг слухи о переговорах с бывшим тренером «Миная» Владимиром Шараном.

«ФК «Левый берег» не ведет переговоров с Владимиром Шараном или кем-либо другим. Действующий главный тренер левобережцев Виталий Первак пользуется полным доверием руководства клуба и продолжит готовить команду ко второму этапу сезона», – говорится в официальном заявлении клуба.

Напомним, что под руководством Первака и его тренерского штаба «Левый берег» успешно провел первую часть сезона, выйдя в Чемпионскую группу Первой лиги. В активе команды 36 очков в 18 матчах. Сам наставник неоднократно признавался лучшим тренером тура.