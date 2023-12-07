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Украина. Первая лига
07 декабря 2023, 12:59 |
149
0

Левый берег официально опроверг слухи о переговорах с Шараном

Клуб Первой лиги не собирается менять тренера

07 декабря 2023, 12:59 |
149
0
Левый берег официально опроверг слухи о переговорах с Шараном
Александр Приходько. Владимир Шаран

Перволиговый «Левый берег» опроверг слухи о переговорах с бывшим тренером «Миная» Владимиром Шараном.

«ФК «Левый берег» не ведет переговоров с Владимиром Шараном или кем-либо другим. Действующий главный тренер левобережцев Виталий Первак пользуется полным доверием руководства клуба и продолжит готовить команду ко второму этапу сезона», – говорится в официальном заявлении клуба.

Напомним, что под руководством Первака и его тренерского штаба «Левый берег» успешно провел первую часть сезона, выйдя в Чемпионскую группу Первой лиги. В активе команды 36 очков в 18 матчах. Сам наставник неоднократно признавался лучшим тренером тура.

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Владимир Шаран Левый берег Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу назначение тренера Виталий Первак
Источник Левый берег
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