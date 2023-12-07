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  4. «Пузырь лопнул». Пирс Морган раскритиковал Ман Сити
Англия
07 декабря 2023, 11:57 |
244
0

«Пузырь лопнул». Пирс Морган раскритиковал Ман Сити

Известный журналист считает, что «Манчестер Сити» уже не тот

07 декабря 2023, 11:57 |
244
0
«Пузырь лопнул». Пирс Морган раскритиковал Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Известный английский журналист Пирс Морган раскритиковал «Манчестер Сити» в своей публикации в Twitter:

«Манчестер Сити» – это пузырь, который лопнул. Их эго выписывает чеки, которые этот состав не может отработать».

Такая реакция Моргана обусловлена тем, что 6 декабря в матче 15-го тура Английской Премьер-лиги «горожане» проиграли «Астон Вилле» (0:1), что позволило бирмингемцам обойти их в турнирной таблице и опустить команду Жузепа Гвардиолы на 4-е место.

Ранее Пирс Морган назвал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага клоуном.

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Пирс Морган Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Twitter
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