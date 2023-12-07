«Пузырь лопнул». Пирс Морган раскритиковал Ман Сити
Известный журналист считает, что «Манчестер Сити» уже не тот
Известный английский журналист Пирс Морган раскритиковал «Манчестер Сити» в своей публикации в Twitter:
«Манчестер Сити» – это пузырь, который лопнул. Их эго выписывает чеки, которые этот состав не может отработать».
Такая реакция Моргана обусловлена тем, что 6 декабря в матче 15-го тура Английской Премьер-лиги «горожане» проиграли «Астон Вилле» (0:1), что позволило бирмингемцам обойти их в турнирной таблице и опустить команду Жузепа Гвардиолы на 4-е место.
Ранее Пирс Морган назвал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага клоуном.
Manchester City are a busted flush. Egos writing cheques this squad can’t cash.— Piers Morgan (@piersmorgan) December 7, 2023
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