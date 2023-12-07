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  4. Владимир ШАРАН: «Слышал, что Заря рассматривает мою кандидатуру»
Украина. Премьер лига
07 декабря 2023, 11:41 | Обновлено 07 декабря 2023, 12:09
206
0

Владимир ШАРАН: «Слышал, что Заря рассматривает мою кандидатуру»

Бывший главный тренер «Миная» прокомментировал слухи о своем будущем

07 декабря 2023, 11:41 | Обновлено 07 декабря 2023, 12:09
206
0
Владимир ШАРАН: «Слышал, что Заря рассматривает мою кандидатуру»
ФК Минай. Владимир Шаран

Бывший главный тренер «Миная» Владимир Шаран прокомментировал слухи относительно своего будущего.

– Владимир Богданович, пишут, что вас «Заря» рассматривает кандидатом на должность главного тренера. Это правда?

– Если рассматривают, то это здорово. Я также слышал, что меня рассматривают, как одну из кандидатур, но пока что из «Зари» никто со мной не контактировал. Конкретики никакой нет. Но было бы неплохо поработать в такой команде.

– Еще вас «сватают» в «Левый берег».

– Это уже год пишут. Я не знаю, кто придумывает такие сплетни. За «Левый берег» могу сказать, что точно нет, потому что там главный тренер Виталий Первак, с которым мы долгое время работали вместе. У него все получается, команда идет на третьем месте и я ему желаю только успехов. Пусть человек работает.

У меня очень хорошие отношения с Перваком, президентом «Левого берега» Николаем Лавренко и вице-президентом Матаковым, но это не значит, что у нас были какие-то разговоры. Я говорю это откровенно.

– Возможно вам поступали предложения из других команд, о которых мы не знаем?

– Пока что нет. Я думаю, вы лучше знаете, чем я, кто мной интересуется. Цыганык точно знает все, но с Игорем я давно не общался.

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Владимир Шаран Заря Луганск Левый берег чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига назначение тренера Первая лига Украины
Источник Украинский футбол
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