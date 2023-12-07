Ужас для Максимова. Стало известно, сколько пропустит Леднев из-за травмы

Украинский полузащитник «Днепра-1» Богдан Леднев получил серьезную травму во время тренировки команды. По информации ТаТоТаке, у игрока перелом малой берцовой кости и ему понадобится хирургическое вмешательство.

Операция состоится в Германии. Скорее всего, 25-летний футболист вернется к игре только в марте-апреле 2024 года.

В этом сезоне на счету Богдана Леднева 20 матчей за «Днепр-1» во всех турнирах. Полузащитник сумел отличиться 4 забитыми мячами. В состав днепрян Богдан присоединился летом 2023 года, перейдя из киевского «Динамо». По данным Transfermarkt, «Днепр-1» заплатил за этот трансфер 500 тысяч евро.