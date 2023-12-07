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  4. Ужас для Максимова. Стало известно, сколько пропустит Леднев из-за травмы
Украина. Премьер лига
07 декабря 2023, 11:27 |
764
0

Ужас для Максимова. Стало известно, сколько пропустит Леднев из-за травмы

Полузащитник «Днепра-1» вернется только весной

07 декабря 2023, 11:27 |
764
0
Ужас для Максимова. Стало известно, сколько пропустит Леднев из-за травмы
СК Днепр-1. Богдан Леднев

Украинский полузащитник «Днепра-1» Богдан Леднев получил серьезную травму во время тренировки команды. По информации ТаТоТаке, у игрока перелом малой берцовой кости и ему понадобится хирургическое вмешательство.

Операция состоится в Германии. Скорее всего, 25-летний футболист вернется к игре только в марте-апреле 2024 года.

В этом сезоне на счету Богдана Леднева 20 матчей за «Днепр-1» во всех турнирах. Полузащитник сумел отличиться 4 забитыми мячами. В состав днепрян Богдан присоединился летом 2023 года, перейдя из киевского «Динамо». По данным Transfermarkt, «Днепр-1» заплатил за этот трансфер 500 тысяч евро.

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Богдан Леднев Днепр-1 травма операция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ТаТоТаке
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