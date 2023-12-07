Гофф и Свёнтек – в топе. Названы самые высокооплачиваемые спортсменки мира
Традиционно, большинство из них – теннисистки
Коко Гофф и Ига Свёнтек возглавили список самых высокооплачиваемых спортсменок в 2023 году.
Американка заработала $22,7 млн. Из них 6,7 млн состаялсют призовые, остальные 16 млн – спонсорские. У польки больше призовых, но меньше от спонсоров – $21,9 млн (9,9 млн и 12 млн соответственно).
Замкнула тройку американо-китайская фристайлистка Эйлин Гу – $20 млн. (27 тыс. призовых, 20 млн. спонсорских выплат). Также в топ-5 вошли Эмма Радукану – $16,2 млн (238 тыс. призовых, 16 млн от спонсоров) и Наоми Осака – $15 млн (0 призовых, 15 млн – спонсорских выплат).
9 из 15 первых мест занимают теннисистки.
- Коко Гофф – $22,7 млн (6,7 млн призовых, 16 млн спонсорских выплат) – теннис
- Ига Свёнтек – $21,9 млн (9,9 и 12 млн) – теннис
- Эйлин Гу – $20 млн (27 тыс. и 20 млн) – фристайл (хафпайп, слоупстайл, биг-эйр)
- Эмма Радукану – $16,2 млн (238 тыс и 16 млн) – теннис
- Наоми Осака – $15 млн (0 и 15 млн) – теннис
- Арина Соболенко – $12,2 млн (8,2 млн и 4 млн) – теннис
- Елена Рыбакина – $9,5 млн (5,5 млн и 4 млн) – теннис
- Джессика Пегула – $9 млн (6 млн и 3 млн) – теннис
- Симона Байлз – $8,5 млн (0 и 8,5 млн) – спортивная гимнастика
- Нелли Корда – $7,9 млн (1,4 млн и 6,5 млн) – гольф
- Алекс Морган – $6,9 млн (850 тыс. и 6 млн) – футбол
- Меган Рапино – $6,8 млн (750 тыс и 6 млн) – футбол
- Лейла Фернандес – $6,1 млн (1,1 млн и 5 млн) – теннис
- Микаэла Шиффрин – $6,1 млн (1,1 млн и 5 млн) – горные лыжи
- Онс Жабер – $5,7 млн (3,2 млн призовых, 2,5 млн спонсорских) – теннис
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