Гофф и Свёнтек – в топе. Названы самые высокооплачиваемые спортсменки мира

Коко Гофф и Ига Свёнтек возглавили список самых высокооплачиваемых спортсменок в 2023 году.

Американка заработала $22,7 млн. Из них 6,7 млн состаялсют призовые, остальные 16 млн – спонсорские. У польки больше призовых, но меньше от спонсоров – $21,9 млн (9,9 млн и 12 млн соответственно).

Замкнула тройку американо-китайская фристайлистка Эйлин Гу – $20 млн. (27 тыс. призовых, 20 млн. спонсорских выплат). Также в топ-5 вошли Эмма Радукану – $16,2 млн (238 тыс. призовых, 16 млн от спонсоров) и Наоми Осака – $15 млн (0 призовых, 15 млн – спонсорских выплат).

9 из 15 первых мест занимают теннисистки.