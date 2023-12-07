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  4. Гофф и Свёнтек – в топе. Названы самые высокооплачиваемые спортсменки мира
WTA
07 декабря 2023, 09:55 |
263
1

Гофф и Свёнтек – в топе. Названы самые высокооплачиваемые спортсменки мира

Традиционно, большинство из них – теннисистки

07 декабря 2023, 09:55 |
263
1
Гофф и Свёнтек – в топе. Названы самые высокооплачиваемые спортсменки мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек и Коко Гофф

Коко Гофф и Ига Свёнтек возглавили список самых высокооплачиваемых спортсменок в 2023 году.

Американка заработала $22,7 млн. Из них 6,7 млн состаялсют призовые, остальные 16 млн – спонсорские. У польки больше призовых, но меньше от спонсоров – $21,9 млн (9,9 млн и 12 млн соответственно).

Замкнула тройку американо-китайская фристайлистка Эйлин Гу – $20 млн. (27 тыс. призовых, 20 млн. спонсорских выплат). Также в топ-5 вошли Эмма Радукану – $16,2 млн (238 тыс. призовых, 16 млн от спонсоров) и Наоми Осака – $15 млн (0 призовых, 15 млн – спонсорских выплат).

9 из 15 первых мест занимают теннисистки.

  1. Коко Гофф – $22,7 млн (6,7 млн призовых, 16 млн спонсорских выплат) – теннис
  2. Ига Свёнтек – $21,9 млн (9,9 и 12 млн) – теннис
  3. Эйлин Гу – $20 млн (27 тыс. и 20 млн) – фристайл (хафпайп, слоупстайл, биг-эйр)
  4. Эмма Радукану – $16,2 млн (238 тыс и 16 млн) – теннис
  5. Наоми Осака – $15 млн (0 и 15 млн) – теннис
  6. Арина Соболенко – $12,2 млн (8,2 млн и 4 млн) – теннис
  7. Елена Рыбакина – $9,5 млн (5,5 млн и 4 млн) – теннис
  8. Джессика Пегула – $9 млн (6 млн и 3 млн) – теннис
  9. Симона Байлз – $8,5 млн (0 и 8,5 млн) – спортивная гимнастика
  10. Нелли Корда – $7,9 млн (1,4 млн и 6,5 млн) – гольф
  11. Алекс Морган – $6,9 млн (850 тыс. и 6 млн) – футбол
  12. Меган Рапино – $6,8 млн (750 тыс и 6 млн) – футбол
  13. Лейла Фернандес – $6,1 млн (1,1 млн и 5 млн) – теннис
  14. Микаэла Шиффрин – $6,1 млн (1,1 млн и 5 млн) – горные лыжи
  15. Онс Жабер – $5,7 млн (3,2 млн призовых, 2,5 млн спонсорских) – теннис
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Меган Рапино Коко Гофф Ига Свёнтек Эмма Радукану Наоми Осака Арина Соболенко Елена Рыбакина Джессика Пегула Симона Байлз Алекс Морган Лейла Фернандес Микаэла Шиффрин Онс Жабер
Источник Sport.ua
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voyts_serg
Якщо ти красива і відома спортсменка, то можна тільки на рекламі заробляти)
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